Nakon debakliranja Hrvatske: Engleska puca od samopouzdanja, Čehe očekuje "pakao" na Vembliju

Engleska će u utorak na "Vembliju" ugostiti Češku u okviru UEFA Lige nacija (20.45), nakon spektakularne pobede nad Hrvatskom od čak 7:0. „Gordi Albion“ trenutno zauzima drugo mesto u grupi "3" Lige "A", dok Česi još nisu uspeli da osvoje nijedan bod.

Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Ekipa Tomasa Tuhela priredila je jednu od svojih najboljih partija u poslednje vreme. Hrvatska je pretrpela najteži poraz otkako je postala samostalna država, a Engleska je do ubedljivog trijumfa stigla zahvaljujući golovima Harija Kejna i Bukaja Sake, koji su se po dva puta upisali u strelce, dok su po jedan pogodak dodali Džud Belingem, Morgan Rodžers i Entoni Gordon.

Engleska je tom pobedom ostvarila i najveću razliku protiv reprezentacije koja se nalazi među 50 najboljih na FIFA rang-listi još od 1992. godine. Istovremeno, postala je prva selekcija koja je Hrvatskoj postigla najmanje pet golova na njenom terenu.

Ipak, veliki trijumf nije bio dovoljan za prvo mesto u grupi. Španija je i dalje maksimalna, pa Engleska trenutno drži drugu poziciju, koja bi joj takođe omogućila plasman u četvrtfinale.

Forma domaćina je impresivna. Englezi su u poslednja dva meča postigli čak devet golova, a nisu primili nijedan. Eventualna nova pobeda bez primljenog gola protiv Češke donela bi im tri uzastopna trijumfa uz čistu mrežu, što im nije pošlo za rukom tokom ove kalendarske godine. Poslednji put takav niz imali su krajem 2025. godine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Češka se, sa druge strane, nalazi u velikoj rezultatskoj krizi. Poslednju pobedu ostvarila je još pre početka Svetskog prvenstva, a trenutno je bez trijumfa u šest utakmica. Poslednja četiri susreta završena su porazima.

Česi su bez bodova i u aktuelnom izdanju Lige nacija, pošto su izgubili od Engleske, Hrvatske i Španije. Protiv svetskih prvaka uspeli su nakratko da zakomplikuju situaciju nakon gola Jiržija Slame, ali su Španci potom preko Mikela Merina stigli do konačnih 3:1, dok je isključenje Ladislava Krejčija dodatno otežalo posao gostima.

Pred Češkom je sada i opasnost od petog uzastopnog poraza, što bi bio negativan rekord ove reprezentacije od osamostaljenja. Posebno loša vest je podatak da nikada nisu savladali Englesku na njenom terenu. Od 1998. godine upisali su dva poraza i jedan remi.

Tuhel pred novi susret nema većih problema sa sastavom. Nik O'Rajli iz Mančester sitija povukao se iz reprezentativnog kampa, dok su Ezri Konsa i Aleks Skot takođe van konkurencije zbog povreda.

Hari Kejn će biti u centru pažnje. Ukoliko kapiten Engleske provede makar jedan sekund na terenu, izjednačiće se sa Piterom Šiltonom na večnoj listi po broju nastupa za nacionalni tim, sa ukupno 125 utakmica.

Tuhel bi mogao da napravi nekoliko promena u startnoj postavi. Očekuje se povratak Majlsa Luis-Skelija, a među kandidatima za mesto u prvih 11 nalazi se i Trent Aleksander-Arnold. Nekoliko igrača, među kojima su Džud Belingem, Mark Guehi i Luis-Skeli, nalaze se na korak od suspenzije zbog žutih kartona, ali selektor bi odluke o sastavu trebalo da donosi bez kalkulacija.

Kod Češke će biti neophodna promena u odbrani. Krejči je isključen protiv Španije i zbog suspenzije neće moći da nastupi, pa bi njegovo mesto trebalo da zauzme Martin Vitik.

Dobra vest za goste jeste povratak Pavela Šulca, koji je odradio suspenziju nakon isključenja protiv Engleske. Očekuje se da zauzme mesto Luke Ambrosa na poziciji iza napadača.

Pod znakom pitanja je nastup Vladimira Coufala. Bivši fudbaler Vest Hema propustio je duel sa Španijom zbog problema sa kolenom, a još nije poznato da li će biti spreman za gostovanje u Engleskoj. U međuvremenu je kamp reprezentacije napustio i Štepan Čaloupek.

Kvalite i forma su na strani domaćina i očekujemo rutinski "kec" na Vembliju.

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