NIZOVI: Kolorado raspucan

Ivan Dobrilović

26. 09. 2025. u 11:50

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

Foto: Profimedia

POBEDE

Lilestrem (Norveška 2) 10

Oldenburg (Nemačka 4s) 9

Frajberg (Nemačka 4jz) 8

Arau (Švajcarska 2) 7

C. zvezda (Srbija 1) 7

Lok. Lajpcig (Nemačka 4si) 7

NEREŠENI

Toronto (SAD 1) 6

Gareji S. (Gruzija 1) 5

Lokomotiva (Rusija 1) 5

Madervel (Škotska PL) 5

Selta (Španija 1) 5

Hibernijan (Škotska PL) 4

PORAZI

Erebro S. (Švedska 3s) 8

Glenavon (S. Irska 1) 8

Spartani (Moldavija 1) 8

Tim Toren (Švedska 3j) 8

Škupi (S. Makedonija 1) 7

Dender EH (Belgija) 1 6

0-2

Patronato (Argentina 2) 10

Toronto (SAD 1) 10

Envigado (Kolumbija 1) 9

Čako FE (Argentina 2) 8

Los Andes (Argentina 2) 8

Rosario (Argentina 1) 8

2-3

Alijanca H. (Peru 1) 9

St. Truden (Belgija 1) 7

Šerif (Moldavija 1) 7

Dangenon (S. Irska 1) 6

Glentoran (S. Irska 1) 6

Selta (Španija 1) 6

3+

Kolorado (SAD 1) 12

San Hoze (SAD 1) 10

Ljungskile (Švedska 3j) 9

Norbi (Švedska 3j) 9

Frajburg II (Nemačka 4jz) 8

Sandefjord (Norveška 1 8

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

