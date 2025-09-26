NIZOVI: Kolorado raspucan
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Lilestrem (Norveška 2) 10
Oldenburg (Nemačka 4s) 9
Frajberg (Nemačka 4jz) 8
Arau (Švajcarska 2) 7
C. zvezda (Srbija 1) 7
Lok. Lajpcig (Nemačka 4si) 7
NEREŠENI
Toronto (SAD 1) 6
Gareji S. (Gruzija 1) 5
Lokomotiva (Rusija 1) 5
Madervel (Škotska PL) 5
Selta (Španija 1) 5
Hibernijan (Škotska PL) 4
PORAZI
Erebro S. (Švedska 3s) 8
Glenavon (S. Irska 1) 8
Spartani (Moldavija 1) 8
Tim Toren (Švedska 3j) 8
Škupi (S. Makedonija 1) 7
Dender EH (Belgija) 1 6
0-2
Patronato (Argentina 2) 10
Toronto (SAD 1) 10
Envigado (Kolumbija 1) 9
Čako FE (Argentina 2) 8
Los Andes (Argentina 2) 8
Rosario (Argentina 1) 8
2-3
Alijanca H. (Peru 1) 9
St. Truden (Belgija 1) 7
Šerif (Moldavija 1) 7
Dangenon (S. Irska 1) 6
Glentoran (S. Irska 1) 6
Selta (Španija 1) 6
3+
Kolorado (SAD 1) 12
San Hoze (SAD 1) 10
Ljungskile (Švedska 3j) 9
Norbi (Švedska 3j) 9
Frajburg II (Nemačka 4jz) 8
Sandefjord (Norveška 1 8
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
