JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, košarke i odbojke.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
20.00 Istr - Bezanson 1 (1.40)
20.30 Barselona - Crvena Zvezda 1 (1.70)
20.45 Kuneo - Verona 2 (3.33)
Kvota: 3.33
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