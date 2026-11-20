NEMAČKA avio-kompanija "Lufthansa" planira da ukine oko 1.000 radnih mesta u svojim glavnim čvorištima u Frankfurtu i Minhenu, međutim, za sada nije poznato u kom roku i na koji način će biti sprovedeno smanjenje broja zaposlenih.

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Kompanija namerava da značajno smanji izdatke za zarade zaposlenih na ova dva aerodroma, navodi se u internom dopisu rukovodstva "Lufthansa erlajnsa" upućenom zaposlenima, navodi Špigel.

O planovima su prethodno pisali list "Handelsblat", kao i portali The Pioneer i Airliners.de.

"U našim čvorištima u Frankfurtu i Minhenu planiramo da u okviru podgrupe 'Lufthansa erlajns' ukupno ukinemo 1.000 radnih mesta sa punim radnim vremenom", navodi se u dopisu koji su potpisali direktor "Lufthansa erlajnsa" Jens Riter i još četiri rukovodioca kompanije.

Za sada nije poznato u kom vremenskom periodu i na koji način će biti sprovedeno smanjenje broja zaposlenih, niti da li je ono deo ranije najavljenog plana restrukturiranja.

Pre nešto više od godinu dana, grupacija Lufthansa najavila je ukidanje oko 4.000 radnih mesta u administraciji.

Istovremeno, Lufthansa planira dodatno smanjenje kapaciteta na kratkim i srednjim avio-linijama.

U dopisu se navodi da će zbog toga biti smanjen broj aviona iz porodice Airbus A320 u okviru "Lufthansa erlajnsa", a deo njih biće zamenjen dodatnim, modernijim i efikasnijim avionima Airbus A220.

Kao razlog za ove mere rukovodstvo navodi finansijske gubitke kompanije.

"Lufthansa erlajns" je u prvih devet meseci 2026. godine zabeležio operativni gubitak od 180 miliona evra.

"To znači da smo u proseku tokom prvih devet meseci svakog meseca beležili gubitak od 20 miliona evra", navodi se u dopisu rukovodstva.

Dodaje se da osnovni brend kompanije već treću godinu zaredom ne posluje uspešno, kao i da "Lufthansa erlajns" trenutno nije konkurentna u pogledu strukture troškova, efikasnosti i produktivnosti.

U grupaciji Lufthansa u Nemačkoj je krajem 2025. godine bilo zaposleno oko 67.100 ljudi, što je približno jedan odsto više nego prethodne godine.