ŠEF za informacije Pentagona Kirsten Dejvis imenovana je za vršiteljku dužnosti nacionalnog direktora za sajber bezbednost SAD (ONCD) nakon odlaska Šona Kernskrosa iz administracije predsednika Donalda Trampa, potvrdio je u četvrtak zvaničnik Bele kuće.

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Kernskrosa će zameniti Kirsten A. Dejvis, koja trenutno obavlja funkciju šefa za informacije u Ministarstvu odbrane, rekao je za NBC Njuz izvor blizak Beloj kući.

- Naša nacija se nalazi na raskrsnici analognih, digitalnih i kvantnih tehnologija, dok naš američki način života postaje sve povezaniji. Naša prilika je da dominiramo sajber prostorom za generacije koje dolaze… ali samo ako modernizujemo i ugradimo otpornost u temelje na kojima naša velika nacija funkcioniše, kao i ako izgradimo sajber kadrove za našu budućnost. Pod vođstvom predsednika Trampa imaćemo bezbedniju, otporniju i snažno podstaknutu tehnološku budućnost - navodi se u njenom saopštenju na društvenoj mreži Iks.

Izvor blizak Beloj kući naveo je za NBC da će Dejvis ojačati predsednikov tim za sajber bezbednost, u kojem se nalaze direktor Nacionalne obaveštajne službe Džej Klejton, direktor Kancelarije za naučnu i tehnološku politiku Majkl Kracios i državni sekretar Marko Rubio, koji obavlja i funkciju savetnika za nacionalnu bezbednost.

Kernskros je od avgusta prošle godine vodio Kancelariju nacionalnog direktora za sajber bezbednost, nadležnu za celokupnu vladinu politiku i strategiju sajber bezbednosti.

On je bio direktno uključen u raspravama o politici veštačke inteligencije, uključujući i period nakon što je ministar trgovine Hauard Latnik naložio kompaniji Antropik da povuče svoja dva najmoćnija AI sistema usled zabrinutosti za nacionalnu bezbednost.

Promena dolazi nakon što je došlo do više tehničkih prekida u privatnim kompanijama i državnim agencijama širom SAD.

Zvaničnici administracije predsednika Donalda Trampa, kao i Demokrate u Kongresu su naveli da nisu u pitanju sajber napadi, iako su neki sugerisali da je veštačka inteligencija možda imala određenu ulogu.

Bela kuća nije iznela detalje o kadrovskim promenama.

(NBC Njuz/Aksios)