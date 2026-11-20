Pribram dočekuje Usti nad Labom u susretu dva suseda na tabeli češkog prvenstva, a domaćin ima priliku da pobedom napravi važan korak u borbi za vrh.

Tomáš Blažek / MAFRA / Profimedia

Pribram zauzima peto mesto sa 21 bodom iz 14 utakmica, uz gol-razliku 25:21. U poslednjih pet mečeva zabeležio je dve pobede, remi i dva poraza, ali na svom terenu predstavlja znatno opasnijeg protivnika. Napad funkcioniše dobro, a upravo bi ofanzivni potencijal mogao da bude presudan protiv rivala koji je u rezultatskoj krizi.

Usti nad Labom ima samo bod manje i nalazi se na šestoj poziciji, ali već pet utakmica ne zna za pobedu. U tom periodu upisao je tri poraza i dva remija, uz primetan pad efikasnosti i sve više problema u odbrani.

Dodatni argument u korist domaćina predstavlja tradicija međusobnih susreta. Pribram je dobio poslednja četiri duela protiv ovog rivala, pa uz prednost domaćeg terena i znatno bolju trenutnu formu ima dobre izglede da nastavi pobedničku seriju.

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