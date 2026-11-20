Zeleno-beli na putu povratka u elitu

Federico Caputo / Panthermedia / Profimedia

Juče smo tačno prognozirali da će konačno proraditi urugvajski (i svetski) velikan Penjarol, što možete proveriti OVDE, a što se tiče današnjeg predloga:

Karvina - Banjik Ostrava "B", predlozi za igru, analiza, najava

Karvina dočekuje drugi tim Banjika iz Ostrave kao lider prvenstva i veliki favorit za osvajanje sva tri boda.

Domaćin igra odlično ove sezone, a posle 14 kola ima 31 bod i nalazi se na prvom mestu tabele. Prošle godine su osvojili kup i završili osmi u Prvoj ligi, ali su administrativnom odluikom Saveza izbačenui u niži razred.

Neporaženi su na poslednjih pet utakmica, uz četiri pobede i jedan remi. Sa 31 postignutim golom ima najefikasniji napad u ligi, dok 16 primljenih pogodaka potvrđuje da je prilično pouzdana i u odbrani.

S druge strane, Banjik Ostrava B zauzima tek 12. mesto sa 15 bodova iz 14 utakmica. Gosti su na poslednjih pet mečeva pretrpeli tri poraza, uz jednu pobedu i remi. Umeju da budu opasni u napadu, ali imaju ozbiljnih problema u defanzivi.

Razlika u kvalitetu, formi i rezultatima ubedljivo je na strani Karvine, koja ima priliku da novom pobedom učvrsti vodeću poziciju. Očekujemo da domaćin opravda ulogu favorita i bez većih problema osvoji tri boda.

TIP DANA: 1 (kvota 1,45)