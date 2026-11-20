Idemo po peti prolaz na TIP DANA u nizu!
Zeleno-beli na putu povratka u elitu
Juče smo tačno prognozirali da će konačno proraditi urugvajski (i svetski) velikan Penjarol, što možete proveriti OVDE, a što se tiče današnjeg predloga:
Karvina - Banjik Ostrava "B", predlozi za igru, analiza, najava
Karvina dočekuje drugi tim Banjika iz Ostrave kao lider prvenstva i veliki favorit za osvajanje sva tri boda.
Domaćin igra odlično ove sezone, a posle 14 kola ima 31 bod i nalazi se na prvom mestu tabele. Prošle godine su osvojili kup i završili osmi u Prvoj ligi, ali su administrativnom odluikom Saveza izbačenui u niži razred.
Neporaženi su na poslednjih pet utakmica, uz četiri pobede i jedan remi. Sa 31 postignutim golom ima najefikasniji napad u ligi, dok 16 primljenih pogodaka potvrđuje da je prilično pouzdana i u odbrani.
S druge strane, Banjik Ostrava B zauzima tek 12. mesto sa 15 bodova iz 14 utakmica. Gosti su na poslednjih pet mečeva pretrpeli tri poraza, uz jednu pobedu i remi. Umeju da budu opasni u napadu, ali imaju ozbiljnih problema u defanzivi.
Razlika u kvalitetu, formi i rezultatima ubedljivo je na strani Karvine, koja ima priliku da novom pobedom učvrsti vodeću poziciju. Očekujemo da domaćin opravda ulogu favorita i bez većih problema osvoji tri boda.
TIP DANA: 1 (kvota 1,45)
Preporučujemo
Tip predlaže Evroligu
19. 11. 2026. u 16:50
PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope
19. 11. 2026. u 12:35
NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
19. 11. 2026. u 12:02
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
19. 11. 2026. u 11:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
"On je poseban igrač!" Nikola Jokić o novom saigraču
Najbolji kšarkaš sveta Nikola Jokić nije krio oduševljenje zbog sjajne partije novog saigrača Demara De Rozana.
19. 11. 2026. u 11:07
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)