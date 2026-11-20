Hamam Lif dočekuje Metlaui u duelu dva tima iz donjeg dela tabele tuniskog prvenstva, a izjednačen odnos snaga nagoveštava neizvesnu utakmicu u kojoj bi remi mogao da zadovolji obe strane.

Julio Cesar AGUILAR / AFP / Profimedia

Domaćin je osvojio samo pet bodova u sedam kola i nalazi se na 14. mestu, ali je u poslednje vreme popravio formu. Posle dva poraza usledila je serija od tri utakmice bez poraza, uz jednu pobedu i dva remija.

Sa samo tri postignuta i šest primljenih golova, Hamam Lif se prvenstveno oslanja na odbranu.

Metlaui ima bod više i zauzima 12. poziciju, ali igra prilično promenljivo. U poslednjih pet utakmica zabeležio je dve pobede i tri poraza, dok gol-razlika 5:10 pokazuje da ni gosti nemaju mnogo razloga za zadovoljstvo.

Posebno je zanimljiva tradicija međusobnih susreta. Čak pet poslednjih duela ovih rivala završeno je nerešenim rezultatom, što je snažan argument za nastavak serije. Uz oprezan pristup domaćina i skromnu efikasnost oba tima, podela bodova deluje kao realan ishod.

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