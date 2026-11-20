DRAMA u komšiluku!

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

Odluka Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine da za glavnog sudiju predstojećeg derbija 14. kola između Željezničara i Borca na Grbavici imenuje Matea Musu iz Čitluka izazvala je pravu buru u sarajevskim medijima, gde mu ponovo zameraju ranije mečeve banjalučkog kluba i dešavanja na tribinama vezana za generala Ratka Mladića.

Utakmica na Grbavici igra se u subotu od 16 časova, a delegiranje arbitra iz Čitluka odmah je dočekano na nož u tamošnjoj sportskoj javnosti. Mediji u Federaciji BiH podsećaju na ranija gostovanja Željezničara u Banjaluci, kada je upravo Musa bio na centru.

Glavna zamerka sarajevskih portala odnosi se na meč odigran u oktobru 2024. godine, koji je Borac dobio rezultatom 1:0, kada se sa tribina čulo skandiranje Ratku Mladiću. Kako navode, golman gostiju Vedad Muftić tada je tražio od glavnog sudije da prekine utakmicu, ali Musa nije reagovao i susret je nastavljen.

Isti scenario, prema njihovim navodima, ponovio se i u septembru ove godine, takođe u Banjaluci (2:0 za Borac), kada su domaći navijači na tribinama podigli koreografiju sa likom Ratka Mladića, a Musa ponovo nije prekidao igru.

Pored dešavanja na tribinama, u Sarajevu mu ne zaboravljaju ni kup utakmicu između Sarajeva i Borca na Koševu, kada su fudbaleri domaćeg tima napustili teren nezadovoljni njegovim suđenjem, zbog čega je meč bio prekinut.

Uprkos svim polemikama i činjenici da je ove sezone sudio svega dve utakmice (Borac – Željezničar 2:0 i BSK – Željezničar 1:1), sudijska komisija na čelu sa Darkom Čeferinom ukazala mu je poverenje za jedan od najvažnijih mečeva kola.

