Troa dočekuje Avr u direktnom duelu ekipa sa dna tabele francuskog prvenstva.

Mourad Allili / PsnewZ / Profimedia

Domaćin ima priliku da pred svojim navijačima ostvari izuzetno važnu pobedu u borbi za opstanak.

Troa je posle deset kola pretposlednja sa osam bodova, uz samo sedam postignutih i 17 primljenih golova. U poslednjih pet utakmica zabeležila je jednu pobedu, remi i tri poraza, ali je protiv Pari Sen Žermena pokazala da može da pruži ozbiljan otpor i znatno kvalitetnijim protivnicima.

Avr je u još težoj situaciji. Gosti su poslednji sa svega dva boda, bez pobede u deset kola i sa pet uzastopnih poraza. Primili su čak 22 gola, što dovoljno govori o problemima u odbrani. Kriza rezultata dodatno otežava njihovu borbu za opstanak.

Iako ni Troa ne blista, prednost domaćeg terena i očajna forma protivnika predstavljaju dovoljne argumente da joj se ukaže poverenje. Ovo je jedna od utakmica koje domaćin jednostavno mora da dobije ukoliko želi da pobegne iz opasne zone.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,15)

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