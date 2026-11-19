JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, odbojke i košarke.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
17.30 Bergen - Folo 1 (1.45)
18.00 Kapošvar - Mladost Zagreb 2 (1.55)
20.00 Bajern Minhen - Baskonija 1 (1.40)
Kvota: 3.15
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