Ovo će zaboleti svakog Srbina! Poznati Hrvat otkrio šta je najveći problem "orlova"
Uoči današnjeg žreba za baraž Lige nacija, poznati hrvatski fudbalski stručnjak Nenad Bjelica analizirao je odnose snaga u regionu, ističući da se reprezentacija Srbije suočava sa ozbiljnim problemima i manjkom kulta nacionalnog tima.
Bjelica smatra da bi potencijalni duel sa Bosnom i Hercegovinom bio najteži scenario, ali i da bi selekcija BiH imala blagu prednost u odnosu na izabranike Veljka Paunovića zbog bolje atmosfere oko tima.
Bjelica je ocenio da se u Srbiji teže uspostavlja prepoznatljiv kult reprezentacije nego u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, uz napomenu da se selektor Paunović susreće sa otkazivanjima važnih igrača i turbulentnom atmosferom, zbog čega bi BiH bila u blagoj prednosti u eventualnom međusobnom okršaju.
- U Srbiji se vodi grčevita borba za izgradnju kulta reprezentacije, koji Hrvatska i BiH već imaju. Selektor Veljko Paunović suočava se sa problemima jer mu ključni fudbaleri otkazuju dolazak na okupljanja. Bila bi to izjednačena borba, ali bi BiH bila blagi favorit zahvaljujući pozitivnoj energiji i momentumu. Sa druge strane, u Srbiji je odnos prema nacionalnom timu znatno drugačiji, a situacija prilično turbulentna.
Žreb za baraž Lige nacija zakazan je za danas u podne, dok su mečevi baraža na programu u martu naredne godine.
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