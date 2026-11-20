Nasr čeka kiks Hilala
Al Ahli dočekuje Al Nasr na stadionu „Kralj Abdulah“ u Džedi, u devetom kolu saudijske Pro lige, u derbiju dve ekipe koje imaju velike ambicije u borbi za vrh tabele.
Domaćin zauzima šesto mesto sa 21 bodom i u poslednje vreme pokazuje velike oscilacije.
Posle tri uzastopne pobede usledio je težak poraz od Al Šababa (1:6), a zatim remi bez golova sa Al Sadom. Al Ahli je na poslednjih pet utakmica postigao deset i primio isto toliko golova, što dovoljno govori o problemima u odbrani koje ni najbolji strelac lige Ajvan Toni ne može da nadoknadi.
Al Nasr je treći sa 28 bodova i nalazi se u znatno boljoj formi. Gosti su nanizali četiri pobede, uz čak 15 postignutih golova. Posebno su impresivni bili protiv Al Holuda (5:3) i Pahtakora (6:2), pokazavši ogroman napadački potencijal. U prvenstvu prosečno postižu 2,5 golova, a primaju samo jedan.
Al Nasr je dobio dva od poslednjih pet međusobnih susreta, uključujući aprilskih 2:0. Bolja forma, efikasniji napad i stabilnija odbrana daju gostima prednost u ovom derbiju.
NAŠ TIP: 2 (kvota 2,15)
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