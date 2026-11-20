MINISTAR finansija Vlade Srbije u tehničkom mandatu ovog jutra bio je gost na TV Pink.

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E emisiji "Novo jutro" govori o svim važnim i aktuelnim temama za zemlju.

Mali je na početku istakao da se mnogo toga promenilo posle 25. oktobra i da su urpkos tome finansije stabilne.

- Mnogo toga se promenilo nakon 25. oktobra, i ako pogledate i ona, rekao bih, i haos i neizvesnost, i sve što se dešavalo u Srbiji u protekle 3 i po nedelje. Uprkos svemu tome, naše finansije, javne finansije, su stabilne.

Mi smo u ponedeljak imali naplatu domaćeg PDV-a, polovina meseca je, dakle, 1,2 milijarde dinara više nego što smo očekivali. I onda vidite rezultat jedne odgovorne ekonomske politike, prevashodno koja je bila usmerena pre mesec, mesec i po dana, da vas podsetim, ne samo da smo nastavili sve naše investicije u infrastrukturu, nego smo imali onaj veliki paket jednokratne pomoći svim građanima Srbije, dakle onima koji su bili, u stvari, najugroženiji. Naši penzioneri koji su dobili između 20.000 i 35.000 dinara, oni koji su dobili novčanu socijalnu pomoć, naši borci, borački dodatak, dečiji dodatak, smanjenje cene lekova.

Sve je to uticalo na to da građani imaju više novca. I kao rezultat svega toga, dakle, nismo zaustavili ni investicije, građani su imali veću likvidnost, dakle više novca - rekao je Mali.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Vi imate da u trećem kvartalu, to je najnoviji podatak, rast našeg BDP-a je 4%. I po svim dosadašnjim podacima, pošto polako, ali sigurno pristižu i ostale zemlje, podaci iz ostalih zemalja, iz Evrope, Srbija je u ovom trenutku najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Dakle, do kraja godine očekujemo da ćemo biti na 3,5–3,7% rasta. Dakle, apsolutno smo u vrhu Evrope, i to je, Sarapa, jedan od odgovora koje ste... na pitanje koje ste postavili, šta je ono što ostavljamo u amanet ovima koji dolaze.

Dakle, 4% rasta BDP-a, mi u ovom trenutku imamo negde oko 500 milijardi dinara na računu, dakle to vam je preko 4 milijarde evra. Da vas podsetim, samo 2012. godine, ovi koji su tada bili na vlasti, a sada su se, ovi iz Demokratske stranke što su se prerušili u studentsku listu, dakle, oni su nama ostavili 8 milijardi dinara. Dakle, mi njima 500, oni nama 8 milijardi dinara.

Udeo javnog duga u BDP-u 43,5% je danas, dakle, duplo bolje nego što je prosek Evropske unije. Imate skoro 30 milijardi evra u deviznim rezervama. Stopa nezaposlenosti 2012, da podsetim ponovo, iako sam možda dosadan, bila je 25,9%, svaki četvrti u Srbiji bio je bez posla. Danas je na istorijskom minimumu, 7,2%. Dakle, to su stvari koje ostavljamo onima koji dolaze. Dakle, Srbija koja pobeđuje u onome u čemu do sada nije pobeđivala, a to je ekonomija. I da podsetim na kraju, investicioni kreditni rejting, dakle, jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja ima taj rejting koji znači da smo bezbedni i sigurni za investicije - objasnio je on.

Mali navodi da u ovom trenutku imamo plate koje su u proseku preko 1.000 evra.

- Kada smo nasledili Srbiju 2012. godine, bilo je 300 evra. Ali dodatno na to, idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru od 1. decembra, dakle to je za desetak dana, to je lepa vest za sve građane Srbije, dakle obećanje koje smo dali, to ćemo ispuniti. Povećanje plata od 8% u javnom sektoru, za one koji rade u ustanovama socijalne zaštite, dakle u tom sektoru čak i 12% povećanje, kao što smo i obećali. Idemo sa povećanjem penzija, 7,5% od 1. decembra, dakle za nekih desetak dana, kao što smo i rekli.

I ono što je posebno važno za sve zaposlene u Srbiji: od 1. januara minimalna zarada u Srbiji biće 600 evra, 2010–2011. bila je 15.700 dinara. Dakle, to su, kako bih rekao, ogromne promene za proteklih 14 godina koje su se desile u našoj Srbiji. Jasna je razlika u odnosu na ono što smo zatekli, a evo, to je upravo ono što i ostavljamo ovima koji dolaze, pa da vidimo kako će i šta će oni da urade.

Pri čemu bih samo naglasio jednu stvar: nemam osećaj da se objektivno ili ozbiljno bave ekonomskom politikom. Čitamo neke predloge ekonomskih programa koje, po meni, je više ChatGPT, dakle neka veštačka inteligencija - naveo je Mali.

- I nekoliko fabrika koje su nakon ovih izbora najavile odlazak i/ili smanjenje broja zaposlenih u Srbiji. To je strašno za ekonomiju, je l' tako? To je apsolutno strašno. Imate kompaniju „Aster tekstil” sada u Nišu koja je najavila zatvaranje svog pogona, imate „Teklas” u Vladičinom Hanu koji je najavio ukidanje treće smene, imate, recimo, pitanje šta se dešava i kako će za mesec-dva dana raditi Železara Smederevo. Dakle, to su stvari kojima neko treba da se bavi. Ja ne vidim. Mi smo se bavili time, kao što znate, i svako radno mesto nam je bilo važno. Vi imate sada u Srbiji 2.360.000 zaposlenih, 2012. bilo je 1.800.000, dakle preko 500.000 novih radnih mesta smo stvorili za ovih 14 godina. Ja samo molim, apelujem na one koji su de fakto preuzeli sve poluge vlasti sada, da se malo bave i ljudskim životima, odnosno njihovim standardom. Jer ako se ovako nastavi, ova neizvesnost, ove slike i mržnja, na kraju krajeva...

Videli ste kako nam izgleda parlament sada, kad imate ono što je Vučić nazvao — i da se ogradim ovde, odnosno vi se kao Pink ogradite od te izjave, ali jasno je rekao da je to jedna parazitska, tajkunska lista. Dakle, gde imate i ljude koji su bogati, i ljude koji su tajkuni, koji su to finansirali. Dakle, hajmo samo da vidimo, ljudi, šta ćete da uradite za običan narod. I to je, po meni, najvažniji element, ili jedna od najvažnijih stvari, koje tek treba da vidimo u nedeljama koje dolaze - rekao je Mali.

Mali kaže kada se pogleda bruto domaći proizvod, formula je veoma jednostavna.

- Jedno su investicije, potrošnja i razlika između uvoza i izvoza. To su tri faktora koja doprinose rastu BDP-a. Sada smo, dakle, u trećem kvartalu ove godine 4%, najbrže rastuća ekonomija za sada. Sledeće godine idemo i preko 4%, ukoliko se realizuje Ekspo kao najveći događaj - rekao je ona.

Ekspo

- Da vam kažem, vi sada vidite, ja ću veoma iskreno da kažem, dakle, jedne konfliktne informacije od strane te studentske liste, ili kako već da se zovu. Dakle, s jedne strane su rekli: mi nećemo Ekspo, bojkotujemo Ekspo, Ekspo ne treba da se desi, i tako dalje. Onda kažu: ono što je dobro treba da se nastavi. Onda sam čitao juče, ili pre dva dana, neku izjavu da će ipak da se održi. Dakle, ja ih samo molim, evo apelujem još jedanput: hajde donesite odluku šta i kako, pošto je to toliko ozbiljan projekat, toliko su to ozbiljne aktivnosti, da neko treba da krene i da se bavi time. Dakle, njihova pretpostavka da se sad kao svi bave time, pošto je cveće i proleće, pa nije. Pošto ste napravili takvu atmosferu straha da su se ljudi jednostavno zaustavil - rekao je Mali.

Mali ističe da gradnja nacionalnog stadiona nije stala.

- Dakle, gradnja ide, nikakav problem nije tu, ali ako imate... Ugovori su tu, rokovi su tu, ali samo mora neko da napravi razliku između gradnje, dakle, onoga što se gradi, i same organizacije izložbe. E, ta organizacija izložbe, dakle, najveći teret toga, ili najveća dinamika tih aktivnosti, biće naredne godine. A naredne godine, ako imate u vidu ovaj rok za formiranje nove vlade, koji je, ako se ne varam, negde polovina februara. Dakle, gospodo, februar, mart, april, polovina maja, do početka izbora, vi morate da se bavite svakodnevno time, 24 sata, zato što je to najveći događaj u istoriji Srbije, naša najveća razvojna šansa, 130–140 učesnika ćemo imati tu, ako Bog da, 3–4 miliona posetilaca. Dakle, snažan podsticaj daljem ekonomskom razvoju... Ali vi, gospodo, morate da se odredite prema tome, hoćete li ili nećete - kaže Mali.

O Alta banci

- Prva aukcija desiće se već danas. Dakle, mi smo veoma odgovorno pristupili analizi svega što se desilo i dešava na finansijskom tržištu. Rekao sam i malopre, dakle, neizvesnost, jednostavno. Tenzija, predznak. Tenzija i tako dalje. Dakle, dobili smo izveštaj Narodne banke o banci Poštanska štedionica krajem prošle nedelje. Takođe, sama banka nama je poslala, kao Ministarstvu finansija i Vladi, na kraju krajeva, svoj izveštaj, i na osnovu toga idemo sa prevremenim otkupom obveznica. To je, kako bih rekao, najbezbolniji, ali najefikasniji način da povećate likvidnost te banke. Zato što nakon propasti Alta banke, imali ste jednostavno — ponovo se strah ljudima uvukao u kosti, ljudi se sećaju 90-ih godina, krenuli su da povlače depozite. Dakle, jednostavno, bilo koju banku sada da nađete, da kažete: hajmo sada da vratite sve depozite, u tom trenutku nijedna banka to ne može da uradi, jer je plasirala svoja sredstva u razne kredite, investicije i tako dalje. Dakle, treba neko vreme. E sad, pošto niko strpljenja više nema ovde u Srbiji, i strah je takav kakav jeste, onda će država ponovo, veoma odgovorno, da preuzme sve što treba kako bi obezbedila stabilnost - kazao je Mali.

Foto: Printskrin/TV Pink

Ministar finansija u tehničkom mandatu je istakao da se do sada novac isplaćivao onome ko bude želeo.

- Ja mislim da... Ali oni koji su imali štednju veću od 50.000 evra, na primer. To je za Alta banku. To je za Alta banku. Dakle, osigurani nivo depozita. Mislim, bolje i više znaju ovi iz Narodne banke oko toga, ali jesu oni regulatori. Ali do 50.000 evra je osiguran nivo štednje. Nakon toga dobijate ono što je iz neke stečajne mase. Ali u svakom slučaju, što se banke Poštanska štedionica tiče, dakle, Vlada Republike Srbije radi sve kako bi osigurala stabilnost, potrebnu likvidnost, i sa te strane nemam, mislim, ja smatram u ovom trenutku da nećemo imati neki veći problem.

Dobro, ne znamo ništa još o tome ko će biti u vladi, ko će šta da bude, ne nazire se. Ima tu nekih kandidata, mediji spekulišu o tome, ali to i nije pitanje za nas. Da, pitanje je kakav će biti program ekonomski, kakav će biti, što se kaže, odnos - kazao je on-

O novoj Vladi

- Ja nemam tu šta mnogo da dodam. Dakle, ceo svet se menja, svet prolazi kroz ogromne promene, i mi treba da budemo svesni toga. Vučić je veoma mudro, uh, vodio brod koji se zove Srbija kroz ove nestabilne vode. Nemojte da zanemarite činjenicu da Srbija i dalje zavisi od ruskog gasa, iako smo to diversifikovali. Nemojte da zanemarite takođe da je gas koji dobijamo, odnosno kupujemo od Ruske Federacije, po mnogo nižim cenama, što nama daje i stabilnost i konkurentsku prednost kada su domaćinstva, ali i kada je privreda u pitanju. Nemojte da zanemarite takođe ni značaj Izraela u svetskim odnosima, pogotovu u politici, spoljnoj politici, kada je Amerika u pitanju. A s druge strane, bez Amerike, ja ne znam kako biste mogli i šta biste mogli. Pa, Izrael ima jak uticaj i u Ruskoj Federaciji, i sad, tako da nije samo Amerika. Tako ljudi ne znaju kako. Neko, neko, nažalost, mora da razume. Kad bi to tako jednostavno bilo: voditi odgovornu spoljnu politiku, odgovornu unutrašnju politiku, ostvarivati rezultate koje smo ostvarili, onda bi to svako mogao da uradi. Evo, građani su glasali, pa ćemo da vidimo. Nego, samo jednu, jednu stvar: malopre sam rekao ovo oko formule za BDP, dakle, stalno sam dosadan oko toga. Dakle, investicije, potrošnja i razlika između uvoza i izvoza — to su tri faktora koja utiču na rast svake ekonomije. Investicije, mislim da se golim okom vidi šta se u Srbiji promenilo, dakle, pogotovu investicije u infrastrukturu - jasan je Mali.

- Najveći broj subvencija išao je takozvanim domaćim investitorima, dakle fabrikama ili preduzećima koja su originalno, da kažem, iz Srbije. Ubedljivo najveći kada je broj subvencija u pitanju, kada je iznos subvencija u pitanju.

Jednostavno, druga je stvar kada imate veliku stranu investiciju koja dolazi, jednostavno, po obimu. To se razlikuje. Ali, razumeće ljudi kada kažem ovo. Uh, postavite samo sebi pitanje: velika multinacionalna kompanija koja dolazi, zapošljava par stotina, hiljadu, dve ljudi, i tako dalje. Dakle, donosi i novu tehnologiju, donosi i nove organizacione, da kažem, modele, otvara i nova tržišta. Dakle, pitanje je koliko vremena i na koji način neka domaća kompanija to može da uradi toliko brzo, pogotovo imajući u vidu sve ovo što se dešava na globalnom tržištu, jer je kapital najplašljiviji, najplašljiviji, kako bih rekao, uh, činilac, varijabla, kako god hoćete. Čim mala nestabilnost, evo, videli ste, tri nedelje u Srbiji odoše dve, tri, četiri fabrike, pet, šest, najavilo smanjenje broja zaposlenih. Ljudi, samo da se osvestite svi, time mora neko da se bavi. Jer svako radno mesto koje smo stvorili, za svako radno mesto moramo da se borimo, pogotovo imajući u vidu šta i kako nas čeka u godinama koje dolaze - rekao je Mali.

Mali ej naveo da otkazi i aktuelna hapšenja u Srbiju znatno utiču na sve.

- Pa naravno da sve to, naravno da sve to utiče na nestabilnost. Naravno da takva nestabilnost izaziva strah kod investitora. Naravno da se ti investitori povlače, povlače svoj kapital, kao što se sada dešava. I moje pitanje svima, pogotovo studentima: i šta ćemo da radimo? Odnosno, šta ćete vi da radite? Kako ćete na ta, kako ćete da se bavite time? Ne možete vi da kažete: mi ćemo da uvedemo, po meni, progresivno oporezivanje, kada već progresivno oporezivanje u Srbiji imate. Jer imate, neoporezivi deo dohotka koji raste iz godine u godinu. S druge strane, ako ćete baš progresivno oporezivanje da oporezujete one koji imaju više novca, to su oni koji zarađuju više. To su inženjeri, profesori, programeri i tako dalje. Baš oni koji, interesantno, vi želite da budu lideri. Pa čekajte, i oni će, ako budu previše oporezovani, napustiti Srbiju i otići negde drugde, gde su manje oporezovani, a potrebno je njihovo znanje - kazao je Mali.

Mali ukazuje i na neke nedostatke planova SL prema njegovom mišljenju.

- Hoćete da rastemo brže? Ako rastemo brže, to je osnova za veće penzije, veće plate. Pa kako onda četvorodnevna radna nedelja? Imate onaj burnout, četiri, pet puta mesečno. Mislim, da vam kažem, ja to... A onda imate da hoće tajkuna da postave na čelo vlade, ovog iz Nordeusa, a sve su im ideje, kako bih rekao, na levo, odnosno više socijalizam i prava radnika i tako dalje. Dakle, veoma veliki broj nepoznanica, po meni. Da li je to lutanje ili nije lutanje, nedostatak iskustva, manje-više, ne znam. Ali evo, ja sam postavio lepo naše rezultate: 4% stopa rasta Q2, Q3, izvinjavam se, 7,2% stopa nezaposlenosti, 500 milijardi dinara na računu, 43,5% udeo javnog duga u BDP-u, investicioni kreditni rejting, devizne rezerve 30 milijardi evra. Izvolite, gospodo, recite kako ćete vi. Čuli smo ono što ste obećali, to ste ispunili. Pratićemo vas u mesecima i godinama koje dolaze. Čuli smo Andreasa fon Bekerata da treba da ispune šta su obećali. Bili su kod Marte Kos, ne znamo ko je bio. Čuli smo njeno usklađivanje sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom. Evropski lideri zovu jedan po jedan, pojedinačno, Rusiju i Putina, od onih gore, od Norveške, Finske, pa do ostalih, tražeći izlaz za energetsku situaciju i krizu - kazao je on.

- Ali, eto, ako vam je prvi potez bio zatvaranje banaka, ako vam je prvi potez bio da pratite zatvaranje radnih mesta, fabrika u Srbiji, ako je to rezultat i, na neki način, poruka nakon vašeg dolaska na vlast, pa sami se zapitajte kako i šta će onda, da kažem, meseci, neću da kažem godine, meseci koji dolaze, kako će izgledati u Srbiji - kazao je Mali.

O jučerašnjim dešavanjima u sali Skupštine i napadu Jove Bakića, šefa poslaničkog kluba SL na lidera opozicije Aleksandra Vučića, Mali kaže:

- Pa zato sam ja i rekao ono malopre, što sam vas zamolio da se vi ogradite od parazitsko-tajkunske liste, jer apsolutno je to tako. Sve ono što je Vučić juče rekao u Skupštini, apsolutno je tako. I tajkuni koji su finansirali, i kriminalci koji su se pojavili kada su jogurtom polili Lidiju Vukićević, dakle, pa su i tu štitili, organizovali i tako dalje — sve je to, dragi moji, Sarapa, nažalost tačno, ali s druge strane, to je, nažalost, i nova slika i prilika Srbije. Da li je to dobro? Nova realnost Srbije, ali videćemo. Za poštovanje i za mir i stabilnost u regionu i državi? Pa, nažalost, kao što znate, nama je jedna od naših izbornih parola, ili poruka, bila „mir i stabilnost”. Građani su rekli svoje, ja ću to reći, pa, eto. Nisu želeli mir i stabilnost, većina građana želi nešto drugo, evo, pa izvolite, pa gledajte - kaže Mali.

- Kako vam plenum kaže, tako to ide. Dakle, dobijete nalog: ovog treba da hapsite, vi ga hapsite. Dobijete nalog: ovaj je naš, onda ga hvalite. Dobijete nalog: ovaj nije naš, onda ga kudite i kritikujete. Dakle, nažalost, Srbija tako funkcioniše u ovom trenutku, kako plenum kaže, kako „neki” plenum kaže, tako se radi. Tako da, mene to ništa ne iznenađuje. Nažalost, prvi dan skupštinskog zasedanja, sa onom slikom jogurta na kosi Lidije Vukićević, tu opravdanja nema. I ako neko veruje u to da „ne, ja sam to sad sama uradila, znate, ovako, onako”, to nije tačno. Njihova politika jeste politika nasilja, politika mržnje, bila do sada, očigledno, sa time se nastavlja. Ali, interesantno, samo, zdravorazumski, ljudi, pa evo, osvojili ste vlast, vi de fakto već imate vlast. Napravite tu vladu sledeće nedelje, što se nas tiče, izvolite, pa radite. Dajte neki rezultat, dajte neku odluku donesite, a ne ovako da nastavljate politiku koja, po meni, gura Srbiju tamo gde ne treba, a to je mnogo veća stopa nezaposlenosti i mnogo sporiji ekonomski rast, što, naravno, onda utiče na visinu plata, visinu penzija - kaže Mali.

Mali je podsetio da imamo naplatu PDV-a koji je malo veći nego što smo očekivali, ali to je i zato što smo imali ogromnu jednokratnu pomoć u poslednjih mesec i po dana.

- Videćemo sada kako će u decembru da bude potrošnja u Srbiji i kakav efekat će de fakto da ima ova neizvesnost i ovo, rekao bih, ludilo i haos koji se dešava nakon 25. oktobra - rekao je on i dodao da trenutno u Skupštini nem ni demokratije, ni ništa...

- Ko je pobedio, nek radi šta hoće, to je u redu. Nikada u istoriji nije bilo da vi nemate potpredsednike skupštine koji nisu ili iz manjinskih partija ili iz opozicije. I mi, kada smo bili na vlasti, dakle, tako je bilo. To je jednostavno čin demokratije, pluralizma, poštovanja drugih mišljenja i različitih mišljenja. Ovo se nikada nije desilo. Ali hajde, eto, na kraju krajeva, oni svojim prvim potezima pokazuju kakva im je politika i kako će, na kraju krajeva, njihova vlast da izgleda - kaže Mali.

- Malopre sam rekao: stigne nalog, hapsi ovoga, odjedanput sutradan... U Odžacima, devojka je prebijena. Da li neko reaguje na to? Da li... Ja vam sada kažem: plenum kaže hapsi, ovi hapse. Plenum kaže nemoj da hapsiš, ovi ne hapse. Plenum kaže prebaci sa RTS-a 1 na RTS 2, RTS prebaci. Prebaci sa RTS-a 2 na RTS 1 nakon... nakon izlaganja Vučića, oni prebace. Dakle, ovo vam je sada postala, kako bih rekao, diktatura sama po sebi. Diktatura jednog plenuma. Nekog plenuma, pošto ne znamo ni ko je u plenumu. Da li će to da se promeni kad se formira vlada? Videćemo - rekao je Mali.

Za kraj je poručio da ništa neće da govori unapred.

- Čekamo... čeka i ovu većinu sada, novo usvajanje budžeta. Čekaćemo njihov budžet. Da ne odemo na priču... Njihov budžet će da bude de fakto prvi... prvi... Pokazatelj. Pokazatelj njihove ekonomske politike i da li ispunjavaju obećanja ili ne, i kakvi će efekti toga biti. Pa ćemo da vidimo. I onda ćete doći da pričamo o tome - rekao je Mali.