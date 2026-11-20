Katalonci su u prethodna dva prvenstvena kola sačuvali mrežu, ali sada dolaze na noge "lavovima sa San Mamesa"
Atletik Bilbao dočekuje Espanjol na stadionu „San Mames“ u 13. kolu španske Primere, sa namerom da nastavi uspon na tabeli i približi se mestima koja vode u evropska takmičenja.
Baski su u dobroj formi, sa tri pobede i remijem u poslednje četiri utakmice. Posebno impresionira napadački učinak od 14 golova na prethodnih pet mečeva, uključujući ubedljivih 4:0 protiv Hetafea.
Atletik je savladao i Real Sosijedad u baskijskom derbiju, dok je u prošlom kolu remizirao sa Osasunom. Trenutno zauzima sedmo mesto sa 16 bodova.
Espanjol je tek 13. sa četiri boda manje, a na poslednjih pet utakmica pretrpeo je tri poraza. Ipak, Katalonci su u prethodna dva prvenstvena kola sačuvali mrežu, pobedivši Viljareal sa 1:0 i odigravši bez golova protiv Deportiva.
U poslednjem međusobnom susretu slavili su sa 2:0, ali Atletik deluje znatno ubedljivije, naročito u napadu, a prednost domaćeg terena dodatni je argument da sva tri boda ostanu u Bilbau.
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