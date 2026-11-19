VUČIĆ NEĆE DA UČESTVUJE U FARSI: Studentska lista bira samo svoje potpredsednike parlamenta, opozicija napustila salu
OPOZICIJA je napustila salu parlamenta.
Poslanici opozicije predvođeni liderom Aleksandrom Vučićem izašli su iz sale jer poslanici SL ne daju ni jedno mesto potpredsednika parlamenta opoziciji ili manjinskim strankama.
Ana Brnabić izjavila je:
- Neću da učestvujem u ovoj farsi; ubili ste 35 godina staru demokratiju u ovoj Narodnoj skupštini, ponizili dva miliona građana Republike Srbije, i neka je pokoj duši demokratije u Narodnoj skupštini dok je terora studentske liste - navela je ona.
Kada poslanička grupa Studentska lista u 15. sazivu Narodne skupštine Srbije izabere svih šest potpredsednika isključivo iz svojih redova, ona time ostvaruje potpunu institucionalnu i organizacionu kontrolu nad rukovodstvom parlamenta, umesto dosadašnje prakse da potpredsednička mesta dele vlast i opozicija.
To znači: vođenje sednica bez opozicije za predsedavajućim stolom, dominacija SL u Kolegijumu Narodne skupštine (čime će taj organ biti obesmišljen), predstavljanje parlamenta i protokolarne funkcije...
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