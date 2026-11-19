OPOZICIJA je napustila salu parlamenta.

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Poslanici opozicije predvođeni liderom Aleksandrom Vučićem izašli su iz sale jer poslanici SL ne daju ni jedno mesto potpredsednika parlamenta opoziciji ili manjinskim strankama.

Ana Brnabić izjavila je:

- Neću da učestvujem u ovoj farsi; ubili ste 35 godina staru demokratiju u ovoj Narodnoj skupštini, ponizili dva miliona građana Republike Srbije, i neka je pokoj duši demokratije u Narodnoj skupštini dok je terora studentske liste - navela je ona.

Kada poslanička grupa Studentska lista u 15. sazivu Narodne skupštine Srbije izabere svih šest potpredsednika isključivo iz svojih redova, ona time ostvaruje potpunu institucionalnu i organizacionu kontrolu nad rukovodstvom parlamenta, umesto dosadašnje prakse da potpredsednička mesta dele vlast i opozicija.

To znači: vođenje sednica bez opozicije za predsedavajućim stolom, dominacija SL u Kolegijumu Narodne skupštine (čime će taj organ biti obesmišljen), predstavljanje parlamenta i protokolarne funkcije...