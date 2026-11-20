Bajern dočekuje Keln na stadionu „Alijanc arena“ u Minhenu, u desetom kolu Bundeslige, kao ubedljiv favorit protiv ekipe koja se nalazi nadomak zone ispadanja.

Carina Johansen/NTB via AP

Bavarci su u odličnoj formi, sa četiri pobede i remijem na poslednjih pet utakmica, tokom kojih su postigli čak 15 golova. Posle remija sa Borusijom Dortmund savladali su Atletiko Madrid i Majnc, potvrdivši da su u sjajnom napadačkom ritmu.

Lider Bundeslige ima 21 bod, a u prvenstvu prosečno postiže čak 3,2 gola po utakmici.

Keln je tek 15. sa devet bodova, a na poslednja četiri prvenstvena meča nije zabeležio pobedu. Gosti prosečno postižu 1,1 gol po utakmici, dok primaju 1,6. Jedini ubedljiv trijumf u poslednje vreme ostvarili su u Kupu Nemačke, kada su deklasirali Union Berlin sa 5:0.

Bajern je dobio svih pet poslednjih međusobnih susreta, uključujući ubedljivih 5:1 u maju ove godine. Minhenski gigant ima ogromnu prednost u kvalitetu i napadačkom potencijalu, pa očekujemo još jednu njegovu goleadu, uz najmanje četiri pogotka na utakmici.

NAŠ TIP: 4+ (kvota 1,50)