GOTOVO je!

Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia





Iako se u prethodnom periodu u Sarajevu očekivalo da bi ovaj defanzivac mogao da obuče dres Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da su mu roditelji Bošnjaci poreklom iz Restelice, od tog scenarija definitivno neće biti ništa.

Hodža je imao mogućnost da nastupa i za Švajcarsku, u kojoj je rođen i za čije je mlađe selekcije već igrao, kao i za Albaniju, ali je na kraju prelomio i prihvatio poziv selektora Franka Fode.

Poziv iz Prištine na adresu ovog fudbalera stigao je još u septembru, ali se on tada nije odazvao zbog povrede, što je u javnosti protumačeno kao znak da još uvek vaga za koju će reprezentaciju nastupati.

Sada je ta dilema i zvanično otklonjena, a očekuje se da će Hodža debitovati u martu naredne godine, u utakmicama baraža Lige nacija.

Ovaj fudbaler ove sezone pruža veoma dobre partije u dresu Ciriha, gde je na sedam odigranih utakmica zabeležio jedan pogodak i dve asistencije.





