HAOS U KOMŠILUKU! Lažna država Kosovo ukrala Bosancima fudbalera
GOTOVO je!
Iako se u prethodnom periodu u Sarajevu očekivalo da bi ovaj defanzivac mogao da obuče dres Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da su mu roditelji Bošnjaci poreklom iz Restelice, od tog scenarija definitivno neće biti ništa.
Hodža je imao mogućnost da nastupa i za Švajcarsku, u kojoj je rođen i za čije je mlađe selekcije već igrao, kao i za Albaniju, ali je na kraju prelomio i prihvatio poziv selektora Franka Fode.
Poziv iz Prištine na adresu ovog fudbalera stigao je još u septembru, ali se on tada nije odazvao zbog povrede, što je u javnosti protumačeno kao znak da još uvek vaga za koju će reprezentaciju nastupati.
Sada je ta dilema i zvanično otklonjena, a očekuje se da će Hodža debitovati u martu naredne godine, u utakmicama baraža Lige nacija.
Ovaj fudbaler ove sezone pruža veoma dobre partije u dresu Ciriha, gde je na sedam odigranih utakmica zabeležio jedan pogodak i dve asistencije.
Preporučujemo
Dok čekaju svoje mečeve: Evo gde su Zvezda i Partizan na tabeli Evrolige!
19. 11. 2026. u 23:21
Karlik Džons u Olimpijakosu?! Odmah se oglasio Ostoja Mijailović!
19. 11. 2026. u 23:17
Svetski vladar seje strah! Zverev preko Francuza i prvog mesta do polufinala!
19. 11. 2026. u 22:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan zove navijače: Besplatno na derbi!
Nakon finansijskog kraha i odlaska velikog broja igrača i trenera Raula Gonzalesa, RK Partizan čeka izuzetno važan duel u ARKUS ligi - protiv Crvene zvezde.
18. 11. 2026. u 16:35
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
"On je poseban igrač!" Nikola Jokić o novom saigraču
Najbolji kšarkaš sveta Nikola Jokić nije krio oduševljenje zbog sjajne partije novog saigrača Demara De Rozana.
19. 11. 2026. u 11:07
Komentari (0)