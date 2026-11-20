BIVŠI brazilski reprezentativac i nekadašnji as Barselone, Dani Alves (43), ponovo je u centru pažnje svetske javnosti ovoga puta ne zbog fudbalskih majstorija, već zbog neočekivane životne ispovesti nakon izlaska na slobodu.

David Zorrakino / ContactoPhoto / Profimedia

Jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji ovog sporta, koji je nakon boravka iza rešetaka postao evangelistički pastor, uporedio je dane najveće fudbalske slave sa periodom provedenim u španskom zatvoru "Brijans 2", nadomak Barselone.

Alves je otkrio da je za zatvorski rad primao svega 113 evra mesečno, ali da mu je upravo taj period doneo unutrašnji mir kakav nije osećao na vrhuncu karijere.

– Zahvaljujući Bogu, na terenu sam zarađivao milione, ali sam u zatvoru, primajući samo 113 evra, bio daleko srećniji – izjavio je Alves na jednom od nedavnih verskih okupljanja na kojima redovno drži propovedi.

Govoreći o svom duhovnom preobražaju i veri, Brazilac je dodao da danas potpuno drugačije gleda na svet oko sebe:

– Postavljam sebi mnoga pitanja. Pred Bogom sam poput deteta i pitam ga za sve.

Alves, koji je tokom bogate karijere osvojio čak 43 trofeja nastupajući za Barselonu, Juventus, Pari Sen Žermen i selekciju Brazila, uhapšen je u januaru 2023. godine pod optužbom za seksualni napad u jednom noćnom klubu u Barseloni.

Sud ga je u februaru 2024. godine osudio na četiri i po godine zatvora, ali je već narednog meseca, nakon ukupno 14 meseci provedenih u pritvoru, pušten da se brani sa slobode uz kauciju od milion evra.

Konačan preokret dogodio se u martu 2025. godine, kada je Vrhovni sud Katalonije u žalbenom postupku ukinuo prvostepenu presudu i oslobodio ga, navodeći brojne kontradiktornosti i nedostatak dokaza za osporavanje pretpostavke nevinosti.



