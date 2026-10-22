TIP ostali sportovi

I OVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga iz ledenih dvorana

Немања Пејчић

22. 10. 2026. u 11:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga za danas.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ! Ево данашњих предлога из ледених дворана

Andrew Mordzynski / Getty images / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Hokej

17.30 Zvezda Moskva - AKM ukupno golova +4.5 (1.65)

18.00 Junost Minsk - Lida 2 (2.10)

Kvota: 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kakva dva potpisa za Crvenu zvezdu!

Kakva dva potpisa za Crvenu zvezdu!