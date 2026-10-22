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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za golove

Немања Пејчић

22. 10. 2026. u 08:31

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих предлога за голове

FOTO: Tanjug/Peter Klaunzer/Keystone via AP

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

18.00 Flora U21 - Nome junajted U21 |1-3&||1-3 (1.80)

21.00 Tun - Hajduk Split |1-3&||1-3 (1.85)

Kvota: 3.33

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