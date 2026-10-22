VUČIĆ ZA "ALBATROS NEWS": Sve što sam radio, radio sam za Srbiju, stavljao glavu tamo gde drugi neće nogu (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", bio je gost u emisiji na Jutjub kanalu "Albatros News".

Foto:Printscreen Albatros News/Youtube

O Dušku Vujoševiću

Vučić je, govoreći o svom podkastu, rekao da je Dule Vujošević trebalo da gostuje kod njega.

- Duga je naša istorija, upoznao sam ga još davno. Bio je mlad kao košarkaški stručnjak, kada sam ja bio direktor "Pinkija". 2012. ili 2013. godine je izabrao pristup da mora država da bude kriva jer nikada ne bi izgubio utakmicu da nije Vučića i države. To je legitiman pristup, na tome je insistirao. Posle toga sam mu mnogo pomagao, što on nikada nije krio, što ni Predrag Danilović nije krio. Kada se razboleo posetio sam ga u bolnici. On se ubacio u politiku, razgovarali smo, ja sam znao i šta misli i govori. Ja sam uvek voleo košarku, i uvek sam maštao da budem trener. Pričali smo telefonom 20 dana pred njegovu smrt, i njegova supruga, koja je divna žena i ona to zna, on je rekao odmah da hoće. I nismo pričali o politici, ja sam ga pitao sve što sam uvek želeo da ga pitam, o košarci i svemu. I pozvao sam i Radeta Bogdanovića, i on je isto prihvatio - rekao je on.

Vučić ističe da je hteo da nauči nešto od njega, o košarkaškim akcijama, i posebno o načinu kako je motivisao igrače i kako ih je držao pod pritiskom.

- On je bio pod uticajem ovih iz Crne Gore, Koprivice, tog liberalnog, neću da kažem antisrpskog, ali tog krila - rekao je on.

O privatizaciji klubova

Govoreći o privatizaciji klubova u Srbiji, kaže da ni danas nema snage za to.

- Ja i danas mislim da je privatizacija naših klubova spas. I onaj ko ih loše privatizuje, prodaće nekome ko će to bolje uraditi u budućnosti. Ali ne možete to da uradite zato što vam to neće dati ni navijači Zvezde, ni navijači Partizana. Pogledajte kod vas ovde, vi ćete nekada da služite političkim interesima onih kojima je država uvek kriva, i koji žele welfare state. A što se ovoga tiče, ja sam ponudio, bio tamo 2014. godine, i govorio sam ljudima i u Zvezdi, i u Partizanu, da pokušamo da pronađemo i strane vlasnike. Oni misle da samo grb vredi, da ne ulazite u studije bilo kakve, pa da to mora da se plati 100 miliona. Svi su tobože uvek čuvali Zvezdu i Partizan, ali niko ih ustvari nije čuvao, zato što nisu ni hteli da se privatizuje - kazao je on.

Dodaje da su mnogi protiv Ostoje Mijailovića, ali da je on napravio sistem gde Partizan zaradi do 15 miliona godišnje.

- Zvezda nije u stanju. Tu govorim o košarkaškim klubovima, što se fudbala tiče, tu je Zvezda vasionu ispred. KK Partizan dobro posluje, nema teškoća ozbiljnijih. Onaj koji upravlja klubom njegov je posao da obezbedi novac i uslove, i on to radi. Što se tiče fudbalskih klubova, Partizan ima mnogo veću podršku nego Zvezda od države - rekao je Vučić.

O kamenu za kupus

- Vama ne smeta to što neko izbegava dijalog, što se neko plaši konkurencije, da mi neko u lice kaže sve bljuvotine koje izgovara. Morate da imate u vidu da Boris Tadić nikada nikome nije izašao na duel, osim u drugom krugu. Od svega toga vi ste našli kamen za kupus, ja sam i sa tim kamenom pristojno razgovarao - kazao je.

- Ja ne potcenjujem novac koji dolazi spolja - rekao je i dodao da su ga bezbednosne službe na to upozorile i da je on dozvolio.

- Sve što sam radio radio sam za Srbiju, stavljao glavu tamo gde drugi neće nogu. Ja sam se borio u UN, da ne uvedemo sankcije Rusiji - rekao je Vučić i istakao da je dosta zemalja u njegovo vreme povuklo priznanje Kosova.

O izborima

Pozvao je sve građane da izađu na izbore.

- Što se nas tiče, kao i uvek, imaćemo najtačnije i najpreciznije podatke, između 22 i 22.30. Nikada nismo prevarili, nikada nismo slagali, ni kada smo gubili, ni kada smo dobijali. To je garancija svim ljudima. Ako izgubimo na izborima, odmah ću čestitati našim protivnicima i odmah krenuti u borbu protiv svih njihovih laži. Istog sekunda, spreman da platim cenu i kao čovek i kao političar. Nikada Srbiju napustiti neću, promenili smo lice Srbije. Napravili od Srbije ozbiljnu državu. U toj državi napravili i ozbiljnu vojsku i ozbiljne puteve i fabrike. Promenili lice Beograda, koji danas izgleda 10 puta lepše nego pre 10 godina. Dičimo se tim rezultatima. Narod je izabrao nekog drugog. I Čerčil je izgubio izbore, pa je ostao legenda. I De Gol se na kraju povukao... Nikakav to problem nije, i da se ne poredim sa njima, ja ću da čestitam. Ja sam uvek bio racionalan i umeo da sačuvam mir i stabilnost za ovu zemlju, samo što to niste umeli da cenite - kazao je Vučić.

Rekao je da će u nedelju, 25. oktobra, biti sve u najboljem redu.

- Samo je važno da svi priznaju rezultat, onaj koji budemo imali u kutiji - poručio je Vučić.