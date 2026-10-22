Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Kopenhagen u 2. kolu Lige konferencije
Crvena zvezda i Kopenhagen igraju meč drugog kola Lige konferencije u 18 časova i 45 minuta na stadionu "Rajko Mitić", a mi vam donosimo sve detalje koje treba da znate pred ovaj duel.
Crvena zvezda i Kopenhagen ponovo će odmeriti snage na evropskoj sceni nakon više od sedam godina. Poslednji put su se sastali u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2019. godine, kada su oba meča završena rezultatom 1:1, a crveno-beli su posle dramatične penal serije u Danskoj izborili plasman u narednu rundu. Milan Borjan je tada odbranio jedanaesterac Vindu, a nakon čak 22 izvedena penala Zvezda je slavila i nastavila evropski put.
Crvena zvezda u meč sa Kopenhagenom ulazi posle pobede nad ekipom Mladosti iz Lučana rezultatom 5:1, dok je u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije poražena od Lugana rezultatom 3:2. Crveno-beli će pred svojim navijačima imati priliku da osvoje prve bodove u evropskom takmičenju.
Sa druge strane, Kopenhagen je u prvom kolu Lige konferencije ostvario ubedljivu pobedu nad Bragom rezultatom 3:0. Prethodno je Kopenhagen poražen od Midtjilanda rezultatom 2:1, dok je u poslednjem prvenstvenom meču remizirao sa Orhusom (1:1).
Svi navijači Crvene zvezde koji neće biti u prilici da uživo bodre fudbalere, moći će da gledaju direktan prenos meča na kanalima Arena Premium 1 i RTS 2 od 18 časova i 45 minuta, ali i na stranicama Novosti.
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