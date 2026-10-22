Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

22. 10. 2026. u 10:32

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Četvrtak

16.30 Al Šahanija - Al Sad GG (1.45)

18.45 Dinamo Zagreb - NEC GG (1.60)

18.45 Kauno Žalgiris - Bran GG (1.72)

Kvota: 3.99

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