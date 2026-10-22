Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

22. 10. 2026. u 10:53

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Četvrtak

21.00 Jagelonija - Anderleht X (3.50)

21.00 Ajaks - Atalnta X (3.95)

Kvota: 13.83

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