BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Četvrtak
21.00 Jagelonija - Anderleht X (3.50)
21.00 Ajaks - Atalnta X (3.95)
Kvota: 13.83
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