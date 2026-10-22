Fudbal

Bivši hrvatski reprezentativac ogorčen! "Prizivaju Adolfa Hitlera i Aušvic, a mi da im gradimo stadione"

М.П.

22. 10. 2026. u 09:52 >> 09:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NE stšava se bura u regionu nakon skandaloznih scena na Poljudu tokom meča Hajduka i Ajaksa.

Бивши хрватски репрезентативац огорчен! Призивају Адолфа Хитлера и Аушвиц, а ми да им градимо стадионе

HRVOJE POLAN / AFP / Profimedia

Splićani su debelo kažnjeni od strane UEFA, ali i dalje nikome normalnom ne ide u glavu ponašanje Torcide. 

Podsećanja radi, tokom utakmice između Hajduka i Ajaksa, deo navijača splitskog kluba, okupljen u grupi „Torcida“, posegnuo je za jezivim parolama kojima se veliča nacizam, prizivaju Adolьf Hitler i zloglasni logor Aušvic. Ovaj nezapamćeni incident u oktobru 2026. godine izazvao je oštre osude javnosti, ali i duboko razočaranje među sportskim radnicima.
Na ponašanje dela navijača oštro je reagovao nekadašnji kapiten Hajduka i bivši hrvatski reprezentativac Hrvoje Vejić. On je u programu televizije „MAXSport“ otvoreno izrazio svoje zgražavanje i poručio da se ovakav sramni čin ne može pravdati nikakvim rivalstvom, navijačkim strastima niti atmosferom. 

- Nažalost, deo navijača dao je sebi za pravo da pokvari spektakularno veče i trud igrača stavi u drugi plan. Kada sam video koreografiju, bio sam ponosan, ali sam otišao razočaran uprkos rezultatu, jer je sve dobro ostalo u senci. Došli smo do toga da moramo da se stidimo dela navijača koji je osramotio grad, klub i državu“, rekao je ogorčeni Vejić. 

Vejić je istakao da poricanje i prizivanje najmračnijih stranica ljudske istorije u 2026. godini otvara ozbiljno pitanje o stanju u društvu i glavama pojedinaca koji to čine. Zbog toga je javno doveo u pitanje opravdanost milionskih ulaganja u sportsku infrastrukturu namenjenu huliganima.

- Neko u 2026. godini priziva Hitlera i Aušvic, pa se pitam šta se to dešava u tim glavama. Pitam se za koga gradimo novi stadion. Bolje da gradimo vrtiće! – jasan je bio bivši as splitskog kluba. 

Ovakav ispad na stadionu jasno pokazuje da pozivanje na nacističke zločine nije ni bezazlena provokacija ni navijački folklor, već težak incident koji prelazi sve granice prihvatljivog ponašanja, zbog čega javnost očekuje hitnu reakciju nadležnih institucija kako se ovakve slike više ne bi ponavljale na sportskim borilištima. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD ČUJEM, POLUDIM! Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom

"KAD ČUJEM, POLUDIM!" Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom