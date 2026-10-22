Bivši hrvatski reprezentativac ogorčen! "Prizivaju Adolfa Hitlera i Aušvic, a mi da im gradimo stadione"

NE stšava se bura u regionu nakon skandaloznih scena na Poljudu tokom meča Hajduka i Ajaksa.

HRVOJE POLAN / AFP / Profimedia

Splićani su debelo kažnjeni od strane UEFA, ali i dalje nikome normalnom ne ide u glavu ponašanje Torcide.

Podsećanja radi, tokom utakmice između Hajduka i Ajaksa, deo navijača splitskog kluba, okupljen u grupi „Torcida“, posegnuo je za jezivim parolama kojima se veliča nacizam, prizivaju Adolьf Hitler i zloglasni logor Aušvic. Ovaj nezapamćeni incident u oktobru 2026. godine izazvao je oštre osude javnosti, ali i duboko razočaranje među sportskim radnicima.

Na ponašanje dela navijača oštro je reagovao nekadašnji kapiten Hajduka i bivši hrvatski reprezentativac Hrvoje Vejić. On je u programu televizije „MAXSport“ otvoreno izrazio svoje zgražavanje i poručio da se ovakav sramni čin ne može pravdati nikakvim rivalstvom, navijačkim strastima niti atmosferom.



- Nažalost, deo navijača dao je sebi za pravo da pokvari spektakularno veče i trud igrača stavi u drugi plan. Kada sam video koreografiju, bio sam ponosan, ali sam otišao razočaran uprkos rezultatu, jer je sve dobro ostalo u senci. Došli smo do toga da moramo da se stidimo dela navijača koji je osramotio grad, klub i državu“, rekao je ogorčeni Vejić.

Vejić je istakao da poricanje i prizivanje najmračnijih stranica ljudske istorije u 2026. godini otvara ozbiljno pitanje o stanju u društvu i glavama pojedinaca koji to čine. Zbog toga je javno doveo u pitanje opravdanost milionskih ulaganja u sportsku infrastrukturu namenjenu huliganima.

- Neko u 2026. godini priziva Hitlera i Aušvic, pa se pitam šta se to dešava u tim glavama. Pitam se za koga gradimo novi stadion. Bolje da gradimo vrtiće! – jasan je bio bivši as splitskog kluba.



Ovakav ispad na stadionu jasno pokazuje da pozivanje na nacističke zločine nije ni bezazlena provokacija ni navijački folklor, već težak incident koji prelazi sve granice prihvatljivog ponašanja, zbog čega javnost očekuje hitnu reakciju nadležnih institucija kako se ovakve slike više ne bi ponavljale na sportskim borilištima.

