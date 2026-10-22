VUČIĆ O IZBORIMA: Ako pobedimo, pobedu neće oteti nijedna strana ambasada! Zanima me samo kako su ljudi glasali

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gostovao je jutros na televiziji K1.

foto: Copyright K1 printscreen

Vučić je istakao da se ne bavi tehničkim detaljima o važnosti poslednjih dana kampanja, i zahvalio se ljudima koji su podržavali njega u jednom teškom periodu.

- Ljudima koji su se drznuli da budu na strani nacionalnog otpora uvezenoj revoluciji. Pokazali su jedinstvenu hrabrost u svetu, i suprotstavili se veoma moćnim spoljnim snagama, što potvrđuje i novi tekst Brajtbarta o tome kako USAID i dalje finansira proteste u Srbiji. Dok su neki blokirali ulice, fakultete i škole, govorili da život mora da stane, neki ljudi su radili marljivo i vredno, podizali Srbiju, gradili puteve i pruge.

Vučić je istakao da je za Hram Svetog Save u poslednjih 14 godina urađeno više nego tokom prethodnih 105 godina.

-Sve simbole koje vidimo ovde, promenili lice gradova Srbije, napravili jednu uspešnu zemlju koja nikada nije mogla da se hvali visokom stopom rasta, a koja je sada jedan od kandidata za evropskog šampiona. Ne znači da bolje živimo nego Francuzi i Nemci, ali da li tu razliku drastično smanjujemo, naravno – kazao je Vučić.

On je dodao da je u Srbiji gotovo postala navika, pa čak i svojevrsna sportska disciplina, da se ljudi stalno žale i kukaju, uprkos promenama koje su ostvarene.

-Da li živite bolje ili lošije, sami neka ljudi zaključe. Danas minimalna plata pokriva značajno preko potrošačke korpe. Danas prosečna plata pokriva 119 posto, ostane još 20 odsto dakle. To su velike, ogromne promene. Nekada je ta pokrivenost bila svega 60 odsto. To su činjenice, to je ono od čega živite. Da li danas imamo bolje puteve, pruge, bolnice? Da, imamo. Da li je ravnomerno raspoređeno, ne nije. To je moja greška, ja sam hteo da uradim ono što je najvrednije, da se uradi KC Beograd, KC Niš, KC Vojvodina, uskoro kreće KC Kragujevac. Radimo od Novog Pazara, Leskovca, Vranja, u Prokuplju uradili bolnicu, promenili mnogo toga. Ali kada krenete od Smedereva, Požarevca, tu nismo, i sve ćemo to da uradimo i promenimo u dve ili tri godine – naglasio je on.

Vučić je poručio da je pred građane izašao sa konkretnim programom i jasnim planovima za naredni period, ističući da predstoji nastavak ulaganja i razvoja širom Srbije.

- Ono što je suština je da je za mene zdravstvo prioritet broj 1, i ne govorim samo o izgradnji bolnica i domova zdravlja, već opremanje naših bolnica, da ne šalju posle 2 minuta svakoga kod privatnika, i na mamograf, i na skener. Ne mora ni ovde da se čeka, samo kada bi bilo manje marifetluka, i kada bismo i u manja mesta odneli magnetne rezonance. Onda ćete imati dostupnost lečenja po manjim mestima, i to radimo kroz pokretne ambulante - kazao je Vučić.

O svom timu

Vučić je istakao da iza sebe ima izvanredan tim sposobnih ljudi, koji su, kako je naveo, odneli pobedu u svakoj debati. Ipak, priznao je da postoje problemi, posebno na lokalnom nivou, na koje su mu građani ukazivali tokom razgovora.

- Naravno, u svakom žitu ima i kukolja, i ljudi su mi se na lokalu žalili. Ono na šta su se ljudi žalili s pravom, i što su stvari koje moramo da menjamo kod sebe, je nepostojanje želje kod nekih ljudi da prime na razgovor obične ljude. Ne dajte obećanja koja ne možete da ispunite. Ljudi žele pažnju, kao što je meni najlepše kada su ljudi shvatili opasnost koja se nadvila nad Srbijom. Da najnesposobniji ljudi, zaista je tako, pogledajte intervjue Srdanovića, i da vidite šta je izgovorio Kuzmanović, on je alfa i omega njihove liste. On je odgovoran i za nadstrešnicu, on je bio u nadzornom odboru, pa je solio pamet svima. On je doslovce rekao: "Mene nije briga za Kosovo". On govori da Kosovo nije Srbija. Nažalost, rekao je nešto mnogo gore. I baš njih briga za sve što izgovore, čitava kampanja im je zasnovana na mržnji. Mi moramo da ponudimo program, i vidimo šta možemo da promenimo kod sebe – naglasio je Vučić.

Govoreći o predizbornoj kampanji, osvrnuo se i na poruke podrške koje dobija od građana. Posebno je izdvojio slogan koji je video tokom boravka u Nišu, navodeći da mu je upravo on ostavio najjači utisak.

- Ništa nam ne treba, samo pobedi – citirao je Vučić poruku koja mu se, kako je rekao, najviše dopala.

- Pogledajte koliki je novac uložen u sve ovo. Potrošili su pet do šest milijardi samo na medije. To je ta borba Davida i Golijata. Mi smo bukvalno David, kao mala snaga koja se suprotstavlja velikim i moćnim silama, samo da bi sačuvali slobodu.

Srbija ide u dobrom smeru uprkos pritiscima

Vučić je ocenio da se Srbija kreće u dobrom smeru, uprkos brojnim pritiscima iz inostranstva. Prema njegovim rečima, postoji više razloga zbog kojih pojedinim međunarodnim akterima ne odgovara jačanje Srbije, a među njima je izdvojio odnos prema Rusiji, pitanje Kosova i Metohije, kao i ekonomski napredak zemlje.

– Zašto da nas zaustave? Pod jedan, zato što se nismo saglasili sa sankcijama Rusiji. Pod dva, zato što mi nikada neće zaboraviti onu našu veliku pobedu i njihovu jadnu Pirovu pobedu u UN, vezano za genocid u Srebrenici. I pod tri, Kosovo i Metohija. I pod četiri, ono što nisam sinoć stigao da kažem, oni ne mogu da dopuste da Srbija ekonomski brže raste od okruženja. Ono što su radile velike sile od 19. veka i celog 20. veka, to je da Srbija uvek mora biti slabija od okruženja malih, koji su uvek pod kontrolom velikih sila – naglasio je nosilac liste "Ujedinjena Srbija".

O nasilju u Nišu

Govoreći o incidentima i nasilju tokom protesta u Nišu, Vučić je istakao da je nastojao da se izbegne svaki sukob i sačuva stabilnost. Kako je naveo, upravo je strah od mogućih incidenata bio razlog zbog kojeg su pojedini skupovi otkazivani.

- Nikada nisam mislio da je nasilje rešenje, bežali smo od toga po svaku cenu. Sklanjali smo se uvek od toga. I kada je postojao neki incident mi smo se sklanjali, nikada ga nismo hteli. Pitate zašto smo otkazivali neke skupove? Pa zato što smo mislili da će doći do incidenata, kome je to potrebno. Da li mi je bitnije 0,1 odsto, ili da sačuvamo stabilnost. Mi nismo kao oni! Samo ih pogledajte i poslušajte, i jasno vam je kakav bi haos nastupio kada bi pobedili. Ja mislim da to ljudi na kraju krajeva vide – kazao je Vučić.

Osvrnuo se i na stavove Studentske liste o ključnim državnim pitanjima, navodeći da javnost još nije dobila jasan odgovor na pitanje da li bi njeni predstavnici uveli sankcije Rusiji. Istovremeno je kritikovao njihove izjave o Kosovu i Metohiji, kao i podršku koju, prema njegovim tvrdnjama, dobijaju od pojedinih političara i javnih ličnosti.

- A uveli bi ih sutra. To zna čak i Vladimir Putin, i nije podržao njih, nego nekoga drugog. Sami su rekli da ih nije briga za Kosovo, pa je Karović rekao da je to regionalno pitanje. Sinoć kažu da ih baš briga za Kosovo, i mrtvi hladni to govore. Podržala ih je Nataša Kandić, Sonja Biserko i Ginter Felinger. Znam da to nije od najvišeg interesa za vas, a mene su podržali svi naši prijatelji, svi koji su uz Srbiju bili u teškim trenucima. Njih su uz Kurtija i Rašića, podržali Milo Đukanović, Spajić i Andrej Plenković. Da li je to dovoljno za ljude da shvate kolika se opasnost nadvila nad našom zemljom – naglasio je Vučić.

Nemam račun nigde u inostranstvu

Rekao je da nema račun nigde u inostranstvu, i da se vredno i časno bori za svoju zemlju.

- Ali su oni deset ili 12 godina pravili percepcije. Tri godine su pravili kampanje o Jovanjici, pa su čak i oni poput Miodraga Aleksića koji su krenuli sa tom pričom na kraju priznali. Ali to nismo više čuli, a to je čak i u Skupštini rekao. Čak ni kada je novinarka Zorić to rekla, držali su to jedan dan, pa su skinuli. A kako mislite da neko od njih glasa kada su ubedili neke ljude da sam ubio dečaka u Valjevu, da sam koristio zvučni top. Laž do laži, a nisam ni vodeni top izvodio na ulice - dodao je on.

Istakao je da je policija uvek samo odgovarala na nasilje, i kaže da je u Francuskoj uhapšeno za jedan dan 1800 uhapšenih, od toga 727 maloletnika.

- U Srbiji gotovo niko nije hapšen. Niko nije odgovarao za uništenje 200 traktora, koji su nas spasili krvoprolića. Ko je odgovarao od njih? Niko. Abolirao sam i onih 12 koji su spremali haos u RTS-u. To su notorne laži, u koje ljudi biraju da poveruju. Kao što se smejem kada vidim bivše, penzionisane pripadnike, bukvalno sve najgori od najgoreg. Od Spasoja Vulevića do Rebića. I tu su na tim spiskovima samo zato što su smenjeni. Kako Vuleviću 13 godina ništa nije smetalo. Kako to Rebiću nije smetalo da bude direktor policije, onog dana kada je smenjen zato što je bio loš direktor, pošto se kupa u bazenu dok neki drugi hapse Belivuka, a sada mu je problem - kazao je Vučić.

Naglašava da je Srbija spasena kada su krenuli da menjaju ljude u policiji, i da su 15. marta bili spremni da pređu "na stranu naroda".

- A ustvari su sve radili po nalozima raznih ambasada. Dakle, hteo je da pravi američku policiju od naše specijalne policije. I znalo se ko ga čuva. E kada smo rešili da pobedimo revoluciju, e onda su nastali problemi. Tog 15. marta tri od četiri jedinice ključne su bile pod direktnom kontrolom stranaca. Onih koji su hteli da sruše Srbiju, ne mene. Namera im je bila da sruše Srbiju kao što su to radili do 2012. godine - dodao je on.

Ljudi su naučili lekciju

Vučić kaže da to ovaj put neće proći, i da su ljudi naučili lekciju.

- 2000. godine Vojislav Koštunica je rekao na RTS da je Milošević uveo saradnju sa Hagom, i da mu je to deveta rupa na svirali. Od te devete rupe na svirali Hag nam je postao sve rupe na svirali. U roku od godinu dana. I kao što sam sinoć rekao, generala Lukića, koji im je verno služio u prevratu 5. oktobra, zajedno sa Obradovićem i nekim drugima, isporučili su iz bolnice. Čoveka u papučama, rekli mu da ga vode na skener, pa mu kupovali cipele u gradu. Ti ljudi pojma nemaju šta je država, i nedorasli su tome - dodao je on.

Posle 20 godina sve su to isti ljudi, rekao je Vučić, i istakao da je Šoškić, kandidat za premijera blokadera, isti čovek kao i tada.

- Jel on bio guverner tada kada je dinar uništen? Sve vreme je Šoškić bio sa njima, pa dobio funkciju guvernera. Jedino vreme kad smo imali stabilan kurs dinara je od 2012. do 2026. godine. Šoškić je sam rekao da bi smanjivao plate i penzije, jer ne zna šta bi drugo. Ali zna kako da puni džepove sebi i svojim tajkunima, što je i radio sa takozvanim izvozničkim lobijem - rekao je Vučić.

Kaže da blokaderi nisu smeli da odgovore studentima iz RS, i kaže da ne odlučuju oni, nego su im iz ambasada rekli da ne odgovaraju na to.

- To sam čuo još pre mesec i nešto dana, dok sam bio predsednik. Znam i iz kojih ambasada su im rekli, iz zapadnih ambasada. Ne bih da ulazim u detalje. Jel vam nije čudno da ne smeju da kažu. Da celu kampanju beže od svakog pitanja. Oni misle da je lako prolivati tuđu krv po ulicama. To nam obećavaju, to kažu lideri njihove liste. Od Jove Bakića, Kokanovića, Romčevića, do mnogih drugih. Obećavaju nam revolucionarni teror. Kako su to radili kada su u džakovima isporučivali naše ljude u Hag. Koja je to država uradila - zapitao je on.

Ja sam odgovoran čovek i znam šta je država, naglasio je Vučić, i dodao da su oni koji su poslati da ruše državu su spremni na sve.

- Da ne bude posle nismo znali, prevarili su nas. Mene nisu prevarili 5. oktobra. Dovoljno je da vidim ko ih podržava, od Sonje Biserko i Aide Ćorović, do Gintera Felingera i Mila Đukanovića. I sve sam razumeo iz toga - kazao je on.

Kaže da se nikada nije desio, ni u radikalima ni u SNS da su njihovi članovi i pristalice pravili nerede na dan izbora.

- Dakle, vama ne pomaže iskustvo od 33 godine. I to da sam priznao rezultat kada sam izgubio za 0,3 odsto razlike. Ja sam u pola 10 se pojavio i čestitao mom protivniku. Jel tako bilo. Da vam ponovim, ako izgubimo izbore, ja ću čestitati protivnicima, brojnim zapadnim moćnicima na pobedi, i pripremiću se i pobediću sledeći put. Da li ja ili neko od mojih saradnika, Srbiju ćemo ponovo da oslobodimo. Spremni smo da trpimo i revolucionarni teror, ali ćemo se boriti. Znam mnogo više loših stvari od onoga što sam spreman da kažem. To je život i utakmica, ponekad izgubite i kada ne zaslužite. Ali poraz morate da priznate u svakom slučaju. Ako pobedimo, neće tu pobedu oteti nijedna strana ambasada. Mogu da rade i pričaju šta god hoće, jedino što me interesuje je kako su ljudi glasali - naglasio je Vučić.

Istakao je da se nada ubedljivoj pobedi, i kaže da očekuje neizvesnu borbu, i da očekuje razliku od više stotina hiljada glasova za njega.

- Jedino realno istraživanje je ono koje daju kladionice, pošto ljudi neće da gube pare. I jedni i drugi ćemo imati po procenat više od tih prognoza. Izbori su jedini lakmus papir jedini. U Beogradu su govorili da ćemo imati 57, a mi dobili 64, govorim o broju mandata. Izbori mogu mnogo toga da promene - kazao je on.

Dodaje da će danas u Beogradu, na velikom skupu, govoriti o programu.

- Do detalja smo govorili i o zdravstvu i razvoju infrastrukture, pa sve do poljoprivrede i privlačenju investicija, ali želim da to ponovimo još jednom u Hali Sportova. Neka uporede Niš sinoć, i tamo je bilo mnogo više ljudi nego što će oni imati večeras u Beogradu - rekao je Vučić.

Kaže da je Niš mnogo težak po tim pitanjima, i kaže da će pobediti u tom gradu lakše nego u Novom Sadu.

- Taj trg je težak, i u svim ostalim delovima Niša stojimo mnogo bolje nego u samoj Medijani, iako i tu očekujem popravljanje rezultata. Taj trg je komplikovan, i oni kada su držali skup tamo sa 6.000 ljudi, nije to mali skup. Oni će večeras imati 30.000 ljudi a govoriće o 500 miliona ljudi. Nije lako popuniti taj trg. Nije pitanje u tom takmičenju, glasački listići će sve reći. Ja se ne takmičim na mrežama, već u programima, planovima i rezultatima - dodaje on.

Jutros održao sastanak sa članovima izbornog štaba

Vučić je otkrio da je jutros, pre gostovanja, održao sastanak sa članovima izbornog štaba, kojima je zahvalio na dosadašnjem radu i zalaganju. Kako je naveo, njegovi saradnici bili su iznenađeni njegovim dobrim raspoloženjem, uprkos brojnim izazovima sa kojima se suočavao tokom prethodnog perioda.

- Bili su u čudu kako sam bio nasmejan. Miran sam, uprkos problemima kojih je bezbroj, i mukama kojih je bezbroj, i svega što smo prošli moja porodica i ja, i ljudi koji su se stavili na čelo pokreta otpora uništenju, zadovoljan sam zato što smo imali čistu, lepu i fer kampanju. Svi njihovi spotovi su mračni, sve mrze... To je ono što su radili sve vreme. Kada vam N1 zabrani dolazak, i kažu da ne mogu samo ja da dođem, a svi drugi mogu, onda je poruka jasna. To je poruka nacističkog tipa, najgore segregacije i diskriminacije. Oni kažu može neko sa liste, ali ne može Aleksandar Vučić – kazao je Vučić.

On je potom postavio pitanje kakve bi reakcije usledile da je neko na sličan način postupio prema njegovim političkim protivnicima. Istakao je da je, uprkos svemu, zadovoljan kampanjom koju je vodio, naglašavajući da je bila usmerena na porodične vrednosti, razvoj zemlje i ostvarene rezultate.

- Kada sve sagledate i vidite, onda sebi postavite pitanje i kažete: Dobro je da sam živ. Sve im je mračno, usmereno protiv Srbije, protiv mene i nekoga. A naše je sve živele porodične vrednosti, napredak Srbije, rezultati... Pa kako da ne budem srećan. Suprotstavili smo se najmračnijoj hajci koja traje 10 godina. Pa deci u vrtićima su kačili bedževe! Ja im se nisam dodvoravao u kampanji, samo kažem da toga neće biti u budućnosti. I to vam garantujem! Hoćete da vodite politiku, i nećete više biti na spisku ljudi koje država plaća – dodao je on.

Naglasio je da je mnogo para ubačeno da bi se kreirale razne percepcije.

- Njima su studenti pešadija. Poredili su, ko je to radio od marketinških stručnjaka, koji je poredio bitku kod Dien Bien Fua, sa onime što dolazi novac - to je vazduh i dominacija iz vazduha. Artiljerija su mediji i nevladin sektor, imate pešadiju, to su im studenti i đaci. I to je ono što su radili i u šta su ulagali. Para imaju napretek, limitless. Imaju neograničeno para u odnosu na nas. Vukša Dragović je doneo spisak ko je sve dao milijardu i 300 miliona. Direktno su strane službe na čelu svega toga. Ceo način finansiranja tzv. civilnog sektora, posle prvog rušenja Mosadeha u Iranu. Direktno je vodio američki ambasador u Teheranu to, i doveo je dinastiju Pahlavi na vlast. Svih tih 26 godina ste imali američkog potrčka i lutkarsko pozorište napravljeno od Irana, od velesile za sva vremena. I onda su se Amerikanci setili da ne prolivaju krv, već da to rade ljudi odatle - rekao je Vučić.

Studenti i đaci korišćeni kao"pešadija"

Vučić je ocenio da su studenti i đaci korišćeni kao svojevrsna „pešadija“ u političkim aktivnostima njegovih protivnika, dok su, prema njegovim tvrdnjama, mediji i nevladine organizacije imali ulogu „artiljerije“. On je izneo i optužbe o finansiranju protesta iz inostranstva, navodeći da iza svega stoje velike količine novca i strane službe.

- Njima su studenti pešadija. Poredili su, ko je to radio od marketinških stručnjaka, koji je poredio bitku kod Dien Bien Fua, sa onime što dolazi novac – to je vazduh i dominacija iz vazduha. Artiljerija su mediji i nevladin sektor, imate pešadiju, to su im studenti i đaci. I to je ono što su radili i u šta su ulagali. Para imaju napretek, limitless. Imaju neograničeno para u odnosu na nas. Vukša Dragović je doneo spisak ko je sve dao milijardu i 300 miliona. Direktno su strane službe na čelu svega toga. Ceo način finansiranja tzv. civilnog sektora, posle prvog rušenja Mosadeha u Iranu. Direktno je vodio američki ambasador u Teheranu to, i doveo je dinastiju Pahlavi na vlast. Svih tih 26 godina ste imali američkog potrčka i lutkarsko pozorište napravljeno od Irana, od velesile za sva vremena. I onda su se Amerikanci setili da ne prolivaju krv, već da to rade ljudi odatle – rekao je Vučić.

Govoreći o odnosima sa međunarodnim institucijama, naveo je da se od Srbije zahteva podrška pojedinim nevladinim organizacijama, tvrdeći da se to postavlja i kao jedan od uslova za napredak u evropskim integracijama.

- Ja to znam od početka, samo sam mislio da imaju neke granice. E to baš tako kažu. I to su mi rekli hiljadu puta. A onda kada im kažete da neće ni da razgovaraju sa nama, onda kažu: "E dobro, hajde da probamo, možda će da se odljute". Majke mi mile, tako razgovaraju sa nama. Nego pazite, oni znaju da ne mogu da razgovaraju sa mnom kako hoće. ODIHR ni tražili nisu da me vide. Iz Saveta Evrope su se 10 puta videli sa našima, znaju da kod mene nemaju šta da traže, zato što znaju šta bih im rekao. Ovi iz Evropskog parlamenta su tražili Anu Brnabić i Marka Đurića, a neće ih primiti niko. To je ološ sa dna kace! Ima jedan razlog što ih neće primiti. To je taj da su prekršili sve kodekse posmatračke misije. Oni moraju da budu neutralni! Tu je i Prebilič, on je još gori od Šidera – rekao je on.

Vučić je potom pozvao da se ispita uloga pojedinih stranih ambasada, posebno skandinavskih zemalja i Holandije, kao i njihovi kontakti sa organizatorima protesta. Ponovio je tvrdnje da se finansijska podrška pruža onima koji postupaju u skladu sa njihovim očekivanjima.

– Oni su veoma važni. Njih pitajte, nemojte mene da pitate. I daju pare, al samo kada ih slušaju. Pitajte ih, i jedne i druge. Imaju pametnija posla, neće da se odazivaju – kazao je Vučić.

Na kraju je podsetio da je želeo javnu debatu sa predstavnicima organizacije CRTA, kao i sa nosiocem Studentske liste Ilijom Srdanovićem.

Kaže da će biti relevantni podaci koje saopšti RIK, i da se neće pojaviti dok ne vidi i ne kaže tačan i precizan rezultat.

- RIK će da kasni, ali ću vam ja oko pola 11 najkasnije reći precizan rezultat - kazao je on, a na pitanje šta ako studentska lista izađe i kaže da su pobedili, Vučić je zapitao: "I šta sa time?".

Kaže da je doneo dekret kakav je donela Đorđa Meloni, njega bi obesili.

- Svaka joj čast, ona čuva i štiti svoju zemlju od siledžija i nasilnika. Vidite, jedno je Italija, drugo je Srbija. I Italija je uvela sankcije Rusiji - kazao je on.

Dodaje da su "veliki srpski nacionalisti" spremni da glasaju za 250 Nataša Kandić.

On se potom zahvalio građanima.

- Možda sam malo umoran fizički, ali imam mnogo energije još, sa sačuvamo mir i stabilnost, da nam zemlja bude uspešna, da nastavimo da radimo i gradimo, da ne uništimo sve što smo radili prethodnih 14 godina. Pristupite tome na najodgovorniji način. Eto, sad ste mi ugasili i svetlo. Znate, kako ono u Balkanskom špijunu kažu, centrala može da pogreši jednom, ali dvaput ne može - rekao je Vučić na kraju gostovanja kroz smeh, nakon što je nestalo struje u studiju.

(24 Sedam)