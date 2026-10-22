RUKOMETNI TIKET: Tipovi iz različitih zemalja širom Evrope
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga.
Rukomet
20.00 Kolding - Fredericija ukupno golova -64.5 (1.55)
20.45 Barselona - Monpelje ukupno golova -65.5 (1.53)
20.45 Kolštad - Magdeburg ukupno golova -64.5 (1.60)
Kvota: 3.79
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