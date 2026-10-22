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RUKOMETNI TIKET: Tipovi iz različitih zemalja širom Evrope

Немања Пејчић

22. 10. 2026. u 12:05

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga.

РУКОМЕТНИ ТИКЕТ: Типови из различитих земаља широм Европе

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Rukomet

20.00 Kolding - Fredericija ukupno golova -64.5 (1.55)

20.45 Barselona - Monpelje ukupno golova -65.5 (1.53)

20.45 Kolštad - Magdeburg ukupno golova -64.5 (1.60)

Kvota: 3.79

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