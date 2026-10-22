Nakon povratka Ivanića i Katija, evo šta je Albert Rijera uradio pred Kopenhagen

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18:45 časova na stadionu „Rajko Mitić” dočekuju danski Kopenhagen u utakmici drugog kola Lige konferencija.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Nakon izuzetno bolnog poraza na otvaranju takmičenja od Lugana (3:2), gde su crveno-beli vodili do 84. minuta, izabranici Alberta Rijere imaju imperativ osvajanja prvih bodova pred domaćom publikom.

Španski stručnjak za ovaj duel planira samo jednu izmenu u odnosu na sastav koji je počeo utakmicu u Švajcarskoj. Na klupu se seli Handel, dok će njegovo mesto u startnoj postavi zauzeti Čam, od kojeg se očekuje da donese dodatnu kreativnost u fazi napada.

Zbog kadrovskih problema i izostanka povređenog Lukasena, poziciju u poslednjoj liniji ponovo će pokriti makedonski internacionalac Matej Gaštarov. On će zajedno sa Stefanom Gudeljom činiti štoperski tandem, dok su po bokovima pozicije rezervisane za Jutu Nakajamu i Mihaila Ristića, ispred sigurnog Mateusa na golu.

Očekivani sastav Crvene zvezde za Kopenhagen: Mateus – Nakajama, Gudelj, Gaštarov, Ristić – Krunić, Elšnik – Čam, Kostov, Lučić – Dijeng.

Iskusni napadač Marko Arnautović ponovo će šansu čekati sa klupe za rezerve, kao taktički džoker u drugom poluvremenu, kao i povratnici u tim Aleksandar Katai i Mirko Ivanić.

Sa druge strane, trener gostiju je pred dolazak u Beograd izjavio da njegov tim očekuje težak posao na „ozloglašenom stadionu”, što jasno pokazuje da Danci sa velikim respektom ulaze u večerašnji duel.