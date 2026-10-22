Košarka

Nestvaran debi srpskog vunderkinda u Americi! (VIDEO)

М.П.

22. 10. 2026. u 06:36

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Ono što se noćas desilo u Kaliforniji nije bio običan početak sezone, bila je to čista košarkaška demonstracija sile sa srpskim potpisom!

Нестваран деби српског вундеркинда у Америци! (ВИДЕО)

Greg Fiore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Utakmica između čuvenih UCLA Bruinsa i Kalifornija Baptista donela je zvanični debi našeg supertalentovanog Nikole Kusturice u NCAA ligi, a ono što je prikazao na terenu ostavilo je američke komentatore bez teksta.

U brutalnoj pobedi njegovog tima od čak 100:53, Kusturica je plesao po parketu i pokazao da je Los Anđeles dobio novu košarkašku senzaciju. Nikola je radio bukvalno sve na terenu – pogađao, skakao, delio asistencije i zaključao odbranu. Meč je završio sa deset poena uz nepogrešivih 4/4 sa linije penala, osam skokova, šest asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.

Koliko je bio dominantan govori i činjenica da ga je trener Mik Kronin u finišu povukao na klupu kako bi poštedeo protivnika još većeg debakla, budući da je prednost već u prvom poluvremenu iznosila nestvarnih 34:9!

Nikola nije bio sam u ovom košarkaškom teroru. Fantastičnu partiju pružio je i drugi srpski košarkaš u timu, Filip Jović, koji je dugo bio bez ijednog promašaja iz igre. Sa svojih 10 poena i 8 skokova, Jović je zajedno sa Kusturicom činio nesavladiv bedem u reketu Bruinsa.

Zanimljivo je da je sa druge strane, za poraženi tim, nastupio još jedan Srbin i bivši igrač Mege, Aleksa Milenković, koji je upisao 3 poena.

Amerika je ove noći videla ono što Srbija već dugo zna, na košarkaškoj mapi stiže nova smena generacija. Ova utakmica nije bila samo obična pobeda, već jasna i glasna poruka celoj koledž ligi da će srpski tandem Kusturica–Jović ove sezone „žariti i paliti“ košarkaškim terenima širom Sjedinjenih Američkih Država! 

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