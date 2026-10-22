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NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

22. 10. 2026. u 11:03

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NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga koji se igraju u noći između srede i četvrtka.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

NBA

01.10 Filadelfija seventisiksersi - Klivlend kavalirsi ukupno poena -237.5 (1.77)

03.40 Oklahoma Siti tandersi - Denver nagetsi ukupno poena -236.5 (1.83)

Kvota: 3.24

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