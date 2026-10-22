KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, rukometa i košarke.
Četvrtak
18.45 Crvena Zvezda - Kopenhagen 1X (1.40)
18.45 Seged - GOG 1 (1.40)
20.05 Makabi Tel Aviv - Real Madrid ukupno poena 175.5)
Kvota: 2.80
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