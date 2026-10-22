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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

22. 10. 2026. u 08:49

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, rukometa i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/Samuel Golay/Keystone via AP

Četvrtak

18.45 Crvena Zvezda - Kopenhagen 1X (1.40)

18.45 Seged - GOG 1 (1.40)

20.05 Makabi Tel Aviv - Real Madrid ukupno poena 175.5)

Kvota: 2.80

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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