VUČIĆ: Četiri su razloga zašto žele da zaustave Srbiju

NOSILAC liste ''Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'' Aleksandar Vučić izjavio je danas da su četiri razloga pritisaka spolja da Srbija bude zaustavljena, od kojih je prvi to što se Srbija nije saglasila sa sankcijama Ruskoj Federaciji, a drugi što ne priznaje nezavisnost tzv. Kosova.

Foto: Printskrin/K1 TV

- Treće, nikada mi neće zaboraviti našu veliku pobedu i njihov strašni poraz, ili jadnu pirovu pobedu nad nama u Ujedinjenim nacijama, vezano za genocid u Srebrenici. A pod četiri, oni ne mogu da dopuste da Srbija ekonomski brže raste od okruženja - rekao je Vučić u emisiji "Uranak" na K1 TV.

Dodao je da za velike sile još od kraja 19. veka i početka 20. veka Srbija mora da bude slabija od zemalja okruženja koje su, kaže, uvek pod kontrolom velikih sila.

- I te velike sile će uvek da drže, kao na povocu, taj balans, ali da oni uvek budu malo jači. I kad god bi Srbija da napravi otvoreni Balkan, oni će da nađu neku Crnu Goru ili nekoga ko će da bude protiv. Kad bismo da imamo otvorene granice, naći će nekoga ko će da kaže 'ali mi to više nećemo' - rekao je Vučić.

Na pitanje o tome da SNS završava kampanju u dva grada, Nišu i Novom Sadu, za koje su politički protivnici tvrdili da je SNS tu izgubila glasače i gde su napadani aktivisti SNS, Vučić je rekao da je kao predsednik Republike tražio mogućnost da se svaki incident izbegne i da je kroz celu političku karijeru smatrao da nasilje nije rešenje.

- Bežali smo od toga po svaku cenu. Sklanjali smo se uvek od toga i kad god bi postojao neki incident, mi bismo se sklanjali da probamo da izbegnemo taj incident. Nikada ga nismo hteli. I kad sam bio u opoziciji, i kad smo bili na vlasti", istakao je Vučić. Dodao je da su skup u Novom Sadu otkazivali skup zbog mogućnosti da dođe do incidenata u kojima bi, kako je rekao, protivnici SNS izvukli deblji kraj. ''Kome je to potrebno? Da li mi je potrebnije da dobijem 0,1 ili 0,2 odsto ili da sačuvamo mir i stabilnost? Ja sam odgovoran čovek. Nisam kao oni. Dovoljno je da ih pogledate i da ih poslušate i jasno je kakav bi haos u zemlji nastupio ukoliko bi pobedili - rekao je Vučić.

Naveo je da Studentska lista nije dala odgovor da li bi uveli sankcije Rusiji već da to ne bi voleli, ali da Srbija mora da se uskladi sa politikom EU.

- To će reći: uveli bismo ih sutra. To zna čak i Vladimir Vladimirovič Putin. I nije podržao njih, nego je podržao nekog drugog. Šta bi uradili oko Kosova? Pa oni sami kažu da ih nije briga za Kosovo - kazao je Vučić.

Dodao je da su Studentsku listu podržala Nataša Kandić, Sonja Biserko, Ginter Felinger, Milo Đukanović, Andrej Plenković, Aljbin Kurti, a da su njega podržali svi koji su uz Srbiju bili u teškim trenucima.

- Da li je to dovoljno za ljude da razumeju kolika se opasnost nadvila nad našu zemlju? Ili će se praviti da to nije važno, pa će lažno da učitavaju svoje tobožnje ideje u tobožnji ili nepostojeći studentski program - rekao je Vučić.