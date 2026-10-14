POŽURITE! Proslavljeni selektor u agoniji

Aktuelni šampioni, Sidnej Kingsi, neočekivano su doživeli prvi poraz u sezoni proteklog vikenda od Adelejda (78:84), čime je prekinut njihov niz od tri ubedljiva trijum

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Četa legendarnog Brajana Gordžijana ima imperativ pobede, ali posao će im biti otežan jer je iskusni plejmejker Metju Delavedova van stroja zbog povrede lista.

Sve oči javnosti i kladioničara biće uprte u prvu zvezdu tima, beka Kendrika Dejvisa, koji ove sezone beleži brutalnih 24.3 poena i 6.5 asistencija po meču. Uz njega, glavni oslonac u reketu biće kapiten Ksavijer Kuks, bivši NBA as Tori Kreg i sjajni Makuah Maluač. Kingsi igraju izuzetno brzu košarku na veliki broj poseda i prosečno postižu preko 100 poena kada uhvate ritam.

Ekipa Nju Zelanda, koju sa klupe predvodi proslavljeni selektor Nemačke Gordon Herbert, nalazi se u ogromnim problemima sa sastavom. Brejkersi su u prošlom kolu deklasirani od Perta (84:100), a situacija sa povredama je alarmantna. Tim je ostao bez glavna dva igrača, povredio se prvi plejmejker Parker Džekson-Kartrajt, a od ranije je aut i krilo Džosaja Džordan-Džejms.

Da sve bude gore, najnovije pojačanje Nelson Vajdeman još uvek nema pravo nastupa. Sav teret pašće na pleća centra Sema Menenge, koji je protiv Perta odigrao partiju života sa 40 poena i 18 skokova. Pored njega, ogroman pritisak biće na bekovima, pre svih na Dejanu Vasiljeviću i Kuatu Noiju, koji moraju da nadoknade izostanak Kartrajta.

Tradicija je apsolutno na strani tima iz Sidneja. U poslednjih šest međusobnih duela, Kingsi su slavili čak pet puta. Poslednji zvanični meč odigran početkom januara ove godine završen je katastrofom Nju Zelanda i pobedom Sidneja od čak 41 razlika (103:62). Očekujemo i sada takav meč uz preko 100 ubačenih poena domaćina.

NAŠ TIP: 100,5 domaćin plus (1.85)