POŽURITE! Proslavljeni selektor u agoniji
Aktuelni šampioni, Sidnej Kingsi, neočekivano su doživeli prvi poraz u sezoni proteklog vikenda od Adelejda (78:84), čime je prekinut njihov niz od tri ubedljiva trijum
Četa legendarnog Brajana Gordžijana ima imperativ pobede, ali posao će im biti otežan jer je iskusni plejmejker Metju Delavedova van stroja zbog povrede lista.
Sve oči javnosti i kladioničara biće uprte u prvu zvezdu tima, beka Kendrika Dejvisa, koji ove sezone beleži brutalnih 24.3 poena i 6.5 asistencija po meču. Uz njega, glavni oslonac u reketu biće kapiten Ksavijer Kuks, bivši NBA as Tori Kreg i sjajni Makuah Maluač. Kingsi igraju izuzetno brzu košarku na veliki broj poseda i prosečno postižu preko 100 poena kada uhvate ritam.
Ekipa Nju Zelanda, koju sa klupe predvodi proslavljeni selektor Nemačke Gordon Herbert, nalazi se u ogromnim problemima sa sastavom. Brejkersi su u prošlom kolu deklasirani od Perta (84:100), a situacija sa povredama je alarmantna. Tim je ostao bez glavna dva igrača, povredio se prvi plejmejker Parker Džekson-Kartrajt, a od ranije je aut i krilo Džosaja Džordan-Džejms.
Da sve bude gore, najnovije pojačanje Nelson Vajdeman još uvek nema pravo nastupa. Sav teret pašće na pleća centra Sema Menenge, koji je protiv Perta odigrao partiju života sa 40 poena i 18 skokova. Pored njega, ogroman pritisak biće na bekovima, pre svih na Dejanu Vasiljeviću i Kuatu Noiju, koji moraju da nadoknade izostanak Kartrajta.
Tradicija je apsolutno na strani tima iz Sidneja. U poslednjih šest međusobnih duela, Kingsi su slavili čak pet puta. Poslednji zvanični meč odigran početkom januara ove godine završen je katastrofom Nju Zelanda i pobedom Sidneja od čak 41 razlika (103:62). Očekujemo i sada takav meč uz preko 100 ubačenih poena domaćina.
NAŠ TIP: 100,5 domaćin plus (1.85)
Preporučujemo
SAVETI ZA LjUBITELjE KLAĐENjA: Istina o Cashout opciji koju vam niko ne govori
13. 10. 2026. u 21:00
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
13. 10. 2026. u 11:03
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
13. 10. 2026. u 10:49
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
13. 10. 2026. u 10:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
ŠOK U ŠANGAJU! Ispao Karlos Alkaraz
Šok za Španca.
12. 10. 2026. u 14:22
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)