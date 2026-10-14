SPREMNI SMO ZA RAT ALI...Rute: NATO ne vidi neposrednu pretnju od Rusije niti očekuje napad na članice Alijanse
NATO trenutno ne vidi neposrednu vojnu pretnju od Rusije niti smatra da Moskva razmatra napad na neku od članica Alijanse, izjavio je generalni sekretar NATO Mark Rute na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Estonije.
-Ne smatramo da Rusija razmatra mogućnost napada na neku od zemalja NATO. Ne vidimo neposrednu pretnju teritoriji Alijanse, rekao je Rute, odgovarajući na pitanje o mogućem vojnom sukobu sa Rusijom.
On je, međutim, naglasio da je NATO spreman da reaguje ukoliko uoči znake pripreme napada.
-Ako primetimo koncentrisanje snaga, reagovaćemo, poručio je Rute, dodajući da Alijansa raspolaže neophodnim odbrambenim planovima i da će štititi celokupnu teritoriju svojih članica.
Generalni sekretar NATO ponovio je da je reč o odbrambenom savezu koji nema nameru da napada druge države.
-Nikada, nikada nećemo napasti nikoga drugog, jer to nije u našem interesu. Mi smo odbrambeni savez, istakao je Rute.
Ruski mediji podsećaju da je NATO, uprkos odsustvu neposredne pretnje, poslednjih godina znatno povećao vojno prisustvo u blizini ruskih granica. Prema podacima Alijanse, broj multinacionalnih borbenih grupa na istočnom krilu do 2026. godine povećan je sa četiri na devet, uključujući formiranje nove grupe u Finskoj.
Moskva je više puta saopštila da nema nameru da napada članice NATO, istovremeno upozoravajući da širenje vojne infrastrukture Alijanse u blizini ruskih granica zahteva dodatne mere radi osiguravanja nacionalne bezbednosti.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ocenila je 8. oktobra da planovi za jačanje vojnog prisustva NATO u baltičkim zemljama predstavljaju eskalaciju koja je u suprotnosti sa deklarisanim namerama Zapada da smanji napetosti u Evropi.
sputnikportal.rs
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