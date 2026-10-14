GAŠIĆ NA DANU POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U KRUŠEVCU: Najavio dolazak FPN i Fakulteta umetnosti (FOTO)

MINISTAR odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja Dana Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu.

Foto: Ministarstvo

Dekan Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu prof. dr Marko Malićanin uručio je ministru odbrane zahvalnicu za inicijativu i izuzetan doprinos u osnivanju Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu, kao i za nesebičnu pomoć i podršku.

Tom prilikom, ministar Gašić podsetio je na 2012. godinu kada je pokrenuta inicijativa da Kruševac dobije prvi državni fakultet zato što je postojala jasna želja da se mladim ljudima omogući da visoko obrazovanje stiču u svom gradu.

Foto: Ministarstvo

- Pet godina kasnije, odlukom Vlade Republike Srbije, osnovan je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Nišu, sa sedištem u Kruševcu, koji je u oktobru 2017. godine otvorio svoja vrata studentima. Danas, četrnaest godina od pokretanja te inicijative, imamo razloga da budemo zadovoljni onim što je postignuto. Kruševac je dobio visokoškolsku ustanovu koja obrazuje nove generacije stručnjaka i zauzima značajno mesto u obrazovnom životu našeg grada. Za mene, kao nekoga ko je rođen i odrastao u ovom gradu, posebno je zadovoljstvo što danas prisustvujem obeležavanju Dana fakulteta i što vidim da je jedna dobra i važna ideja sprovedena u delo na korist Grada Kruševca i celog Rasinskog okruga - istakao je ministar odbrane i zahvalio na uručenom priznanju i svima koji su učestvovali da se ovaj fakultet formira, a tom prilikom najavio da se radi na otvaranju još dva fakulteta u tom gradu, Fakulteta političkih nauka, kao i Fakulteta umetnosti.

Foto: Ministarstvo

On je rekao da obrazujući mlade ljude i razvijajući naučnoistraživački rad, ova ustanova doprinosi unapređenju domaće proizvodnje i stvaranju uslova za napredak poljoprivrede u ovom delu Srbije. Tom prilikom, ministar Gašić naglasio je da su savremene krize pokazale koliko je za svaku državu važno da raspolaže sopstvenim resursima i kapacitetima za proizvodnju hrane.

- Prehrambena sigurnost predstavlja važno pitanje ekonomske stabilnosti i nacionalne bezbednosti, a sposobnost da se stanovništvu obezbedi pouzdano snabdevanje hranom dobija poseban značaj u vremenima neizvesnosti. Kao ministar odbrane, odlično znam koliko su za bezbednost jedne države važni dugoročno planiranje, razvoj sopstvenih potencijala i ulaganje u ljude. Zato obrazovanje stručnjaka, razvoj nauke, svaki napredak u domaćoj proizvodnji i novo znanje koje se primeni u praksi, doprinose stabilnosti i sigurnijoj budućnosti Srbije - istakao je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo

Ministar Gašić rekao je da „danas, kada vidimo kako se razvija Poljoprivredni fakultet u Kruševcu, možemo da kažemo da su trud, upornost i vera u jednu ideju dali svoje rezultate” i zahvalio na priznanju.

- Ono za mene ima posebnu vrednost jer dolazi od ustanove čija je inicijativa za osnivanje potekla u vreme kada sam imao čast da budem gradonačelnik Kruševca, grada kojem pripadam i na koji sam uvek izuzetno ponosan. Od srca vam čestitam Dan fakulteta i želim mnogo uspeha u daljem radu, nova naučna dostignuća i generacije uspešnih stručnjaka koji će svojim znanjem i radom doprinositi razvoju našeg kraja i napretku čitave naše lepe i bogate zemlje - rekao je ministar Gašić.

Na današnjoj svečanosti uručene su diplome studentima osnovnih i master studija, kao i zahvalnice gradonačelniku Kruševca Ivanu Manojloviću i istaknutim pojedincima.