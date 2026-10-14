RUSKI DIPLOMATA U AKCIJI: Lavrov stigao u Baku
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stigao je u Baku kako bi učestvovao na sedmom samitu Konferencije o interakciji i merama poverenja u Aziji (CICA).
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je tu informaciju objavilo na svom Telegram kanalu.
- Lavrov je doputovao u Azerbejdžan da bi učestvovao na 7. samitu Konferencije o interakciji i merama za izgradnju poverenja u Aziji - navodi se u saopštenju.
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