Svet

RUSKI DIPLOMATA U AKCIJI: Lavrov stigao u Baku

Novosti online

14. 10. 2026. u 15:25

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RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stigao je u Baku kako bi učestvovao na sedmom samitu Konferencije o interakciji i merama poverenja u Aziji (CICA).

РУСКИ ДИПЛОМАТА У АКЦИЈИ: Лавров стигао у Баку

Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je tu informaciju objavilo na svom Telegram kanalu.

- Lavrov je doputovao u Azerbejdžan da bi učestvovao na 7. samitu Konferencije o interakciji i merama za izgradnju poverenja u Aziji - navodi se u saopštenju.

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