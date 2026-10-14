Kurti jako iza Studentske liste, i Rašić dao podršku blokaderima

PODRŠKA koju Studentskoj listi pruža Nenad Rašić, predsednik stranke „Za slobodu, pravdu i opstanak” ponovo je otvorila pitanje odnosa te izborne liste prema Kosovu i Metohiji, posebno posle izjave njenog predstavnika Aleksandra Baucala da je status Kosova „stvar pregovaranja”.

Foto: printskrin 24sedam.rs

Rašićeva stranka saopštila je da pruža bezuslovnu podršku studentima i omladini, a njen predsednik pozvao je građane da na parlamentarnim izborima 25. oktobra glasaju za Studentsku listu.

Aida Ćorović koja podržava Studentsku listu izjavila je da će srpski narod, kako kaže, morati da proguta gorke pilule koje se tiču Kosova i Metohije i Republike Srpske.

Aljbin Kurti ranije je izjavio da Studentska lista treba da dođe na vlast.

Dodatnu pažnju izazvala je izjava Aleksandra Baucala, predstavnika Studentske liste, tokom predizborne debate „Takovska 10” na RTS-u.

Na pitanje o statusu Kosova i Metohije, Baucal je odgovorio:

- To je stvar pregovaranja, dakle mi pregovaramo.

Njegova izjava izazvala je oštru reakciju Ane Brnabić, predstavnice liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, koja je poručila da Kosovo i Metohija predstavlja sastavni deo Republike Srbije i da za njenu listu njegov status nije predmet pregovora.

Brnabićeva je tom prilikom rekla da je Aljbin Kurti podržao Studentsku listu i umešao se u izborni proces u centralnoj Srbiji.

- A zašto vi mislite da bi Aljbin Kurti podržao Studentsku listu? Zato što će da garantuje teritorijalni integritet Republike Srbije? - upitala je Brnabićeva.

24sedam.rs