Košarka

OGLASIO SE KK PARTIZAN: Počinje prodaja karata za meč protiv Crvene zvezde u Evroligi

Filip Milošević

14. 10. 2026. u 15:34

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Počinje prodaja za večiti derbi.

ОГЛАСИО СЕ КК ПАРТИЗАН: Почиње продаја карата за меч против Црвене звезде у Евролиги

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

U četvrtak, 15. oktobra od 17 časova počinje prodaja dnevnih ulaznica za prvi evroligaški večiti derbi u sezoni 2026/27. 

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu 22. oktobra u Beogradakoj areni od 20:45, a pravo da kupe dnevne ulaznice imače samo članovi KK Partizan sa plaćenom članarinom za sezonu 2026/27.

Prodaja će se vršiti putem korisničkih profila, gde će od 15.10. u 17 časova biti dostupna raspoloživa mesta. Kao i do sada, jedan član može kupiti maksimalno četiri ulaznice. 

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