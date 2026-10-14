OGLASIO SE KK PARTIZAN: Počinje prodaja karata za meč protiv Crvene zvezde u Evroligi

Počinje prodaja za večiti derbi.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

U četvrtak, 15. oktobra od 17 časova počinje prodaja dnevnih ulaznica za prvi evroligaški večiti derbi u sezoni 2026/27.

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu 22. oktobra u Beogradakoj areni od 20:45, a pravo da kupe dnevne ulaznice imače samo članovi KK Partizan sa plaćenom članarinom za sezonu 2026/27.

Prodaja će se vršiti putem korisničkih profila, gde će od 15.10. u 17 časova biti dostupna raspoloživa mesta. Kao i do sada, jedan član može kupiti maksimalno četiri ulaznice.