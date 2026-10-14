Goran Marković predviđa "revolucionarni teror" blokadera

Izjave Gorana Markovića potvrđuju da su upravo deo opozicije i blokaderi jedini koji u javni prostor otvoreno uvode retoriku građanskog rata.

Foto: Printskrin Twitter/@anabrnabic

Reditelj Goran Marković, tokom gostovanja na hrvatskoj nacionalnoj televiziji HRT, izneo je niz oštrih optužbi na račun državnog vrha Srbije, dehumanizovao bivšeg predsednika Aleksandra Vučića, izvređao deo građana, te otvoreno najavio radikalne scenarije nakon predstojećih izbora.

Odgovarajući na pitanje voditeljke: „Kako biste vi nama približili i opisali život u Srbiji danas, zašto kažete da je ta zemlja uređena po uzoru na pornić?”, Marković je izneo svoju metaforu o društvenom uređenju.

„U porno filmu je u principu dominantna laž. Znači, dvoje ljudi glume da se vole, imaju zadatak da predstavljaju da između njih postoji nekakva strast, oni uopšte ne osećaju ništa jedan prema drugom”, rekao je.

Nakon što je podelio svoju fascinaciju pornografijom, reditelj je dodao da je licemerje ključni problem.

„To je licemerje. Ja mislim da je licemerje glavna odlika društva u kome živimo. Društvo u kome ja živim je laž, alfa i omega svega – od vrha države, do ponašanja ljudi, pa čak i do ponašanja prijatelja”, rekao je.

Na pitanje voditeljke kako gleda na svoje kolege koje su dale podršku Aleksandru Vučiću, Marković je odgovorio: „Ne mogu drugačije da objasnim osim pohlepom”, a zatim je odmah prešao na teške optužbe protiv bivšeg predsednika Srbije.

„On pokušava stalno da izazove nasilje. Pošto svi očekuju njegov poraz, verovatno u eskalaciji nasilja vidi spas, nešto što bi ga moglo odvesti možda u građanski rat ili u vanredno stanje koje bi mu produžilo vek. On shvata da su svi ljudi koji nisu za njega njegovi krvni neprijatelji i da ih treba tući, da ih treba hapsiti, ako treba i ubiti. Mislim da je to sada isplivalo na površinu i da čak i oni najtupaviji i oni najzaluđeniji, njegovo glasačko telo koje nema sve zube u glavi, je zapravo shvatilo ko je on”, kazao je.

U završnici razgovora, osvrćući se na predstojeće izbore, voditeljka je upitala: „Kolika je šansa da 25. oktobar postane novi 5. oktobar?”.

Marković je konstatovao da će „Bog znati to”, ali je odmah zatim izneo zabrinjavajuću pretnju.

„Ko zna šta će tu isplivati sve. Ono što nastupa posle revolucije je revolucionarni teror. To je nužno”, zapretio je.

Dok opozicija konstantno pokušava da za sve optuži vlast, ovakvi javni istupi jasno pokazuju suprotno.

Izjave Gorana Markovića potvrđuju da su upravo deo opozicije i blokaderi jedini koji u javni prostor otvoreno uvode retoriku građanskog rata i jedini koji direktno pozivaju na nasilje i revolucionarni teror na ulicama.