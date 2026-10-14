Novi problemi za reprezentativca Srbije: Ponovo se povredio Nikola Milenković
Srpski fudbaler Nikola Milenković ponovo je doživeo povredu.
Primorala je povreda reprezentativca Srbije da propusti utakmice Notingema u Premijer ligi, a potom i četiri meča nacionalne selekcije u okviru A divizije Lige nacija.
Delovalo je da će se vratiti na teren idući vikend, međutim sada je zaradio novu povredu i to na treningu.
- Milenković se povredio u duelu na treningu. Ima oštećenje kosti i to je jako bolna povreda, zbog koje ne može da trenira. Sigurno će propustiti narednu utakmicu - razočarano je poručio šef struke Foresta.
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