Fudbal

Novi problemi za reprezentativca Srbije: Ponovo se povredio Nikola Milenković

Filip Milošević

14. 10. 2026. u 15:16

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Srpski fudbaler Nikola Milenković ponovo je doživeo povredu.

Нови проблеми за репрезентативца Србије: Поново се повредио Никола Миленковић

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Primorala je povreda reprezentativca Srbije da propusti utakmice Notingema u Premijer ligi, a potom i četiri meča nacionalne selekcije u okviru A divizije Lige nacija.

Delovalo je da će se vratiti na teren idući vikend, međutim sada je zaradio novu povredu i to na treningu. 

- Milenković se povredio u duelu na treningu. Ima oštećenje kosti i to je jako bolna povreda, zbog koje ne može da trenira. Sigurno će propustiti narednu utakmicu - razočarano je poručio šef struke Foresta.

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Svet

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