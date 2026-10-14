KARAKTER – ŠTA JE TO?

ZA republičke parlamentarne izbore, koji treba da se održe 25. oktobra, prijavljena je i „Studentska lista – Studenti pobeđuju“.

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Na listi se nalazi 250 imena, a o kandidatima se skoro sve zna. Zna se da na ovoj listi nema studenata, iako se ona tako zove, i da su mnogi od kandidata pred penzijom ili u penziji. Zna se da je ova lista, odnosno da su lica na njoj, za neverovatnih 1.750 godina starija od kandidata na listi „Ujedinjena Srbija“, čiji je nosilac Aleksandar Vučić.

Zna se i da su skoro svi na ovoj listi, na ovaj ili onaj način, državni službenici ili su pre odlaska u penziju bili državni službenici. Što bi rekli najžešći protivnici vlasti i države u svim njenim temeljima, na ovoj listi su ljudi koji ceo život, odnosno svoj radni vek, formalno rade u interesu te države.

Mnogi sa ove liste nosioci su raznih titula, doktorskih, različitih profila, pa i profesorskih. Kako je ko do tih titula dolazio, koliko je ko dugo studirao, pa čak i razne manipulacije preko kojih se dolazilo do profesorskog statusa, izlaze na videlo.

O ovome se podrobno i naširoko priča i govori, a javnost je jako dobro upoznata.

Postoji nešto o čemu se ne govori, a vrlo je interesantno, a to je psihološki profil ličnosti na „Studentskoj listi“. Kakvog su karaktera ti ljudi sa te liste i da li ga uopšte imaju? Da li znaju za stid i sramotu? Kada su pristali da se bukvalno prodaju, ili za novac ili za ono što je za njih vrednije od novca, a to je trunka vlasti u njihovim ipak neostvarenim životima, što bi im bio vrhunac – poslanička klupa?

U svim parlamentarnim demokratijama političke stranke predlažu svoje kandidate za izbore. U slučaju ove, u samom nazivu lažne liste, ko je predložio kandidate, ne zna se...

Šta misliti, na primer, o profesoru fakulteta, da ostavimo po strani njegovo političko opredeljenje, koji je pristao da bude na izbornoj listi, a da ne zna ko ga je predložio? Nije bitno obrazovanje, bitan je karakter ovih ljudi, jer su pristali da budu niko, predloženi od nikog...

Običan građanin Srbije nazvao bi ih običnim krpama koje se njišu kako vetar duva, ali krpama kojima je važno da ih svi vide...

Desetak dana pred izbore naglo se pojavljuju razni ideolozi koji javno saopštavaju da su ovi ljudi na izbornoj listi tu samo pro forme. Ako neko od njih i uđe u Skupštinu, posle izbora biće samo osoba koja sedi u poslaničkoj klupi i ništa više. Što bi deca rekla, biće obične figure od plastelina, koje će menjati oblik i fizionomiju pod prstima nalogodavaca i ideologa.

Za sve njih ponosan srpski građanin rekao bi da su ljudi bez karaktera, bez svoga „ja“ i da su jadni i bedni.

Ozbiljni ljudi, domaćini, sa takvim osobama ne bi se ni družili, a u društvu bi bili ismejavani. Svaki stočar bi rekao da im ne bi poverio ni dve ovce na čuvanje!

No, uostalom, šta sve njih na „Studentskoj listi“ briga za narod u Srbiji kada će oni da vode nenarodnu politiku, jer su tako od nalogodavaca i napravljeni.

(24sedam)