ODBRANA U POTPUNOM RASULU! Primili 109 poena od autsajdera, a sada izlaze na megdan moćnom Saletu Đorđeviću!

Košarkaši turskog Bahčešehira dočekaće večeras od 18.00 časova ekipu Basket Rome u utakmici prvog kola Evrokupa, što će ujedno biti i prvi istorijski duel ova dva kluba.

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Domaći sastav u ovaj meč ulazi sa velikim ambicijama, koje su dodatno podgrejane dolaskom trofejnog srpskog stručnjaka Aleksandra Đorđevića na klupu, kao i zvučnih evroligaških pojačanja poput reprezentativca Srbije Alekse Avramovića i Isiaha Mikea.

Bahčešehir je već na startu sezone u domaćem prvenstvu pokazao ogroman napadački potencijal, pošto je ubedljivo savladao favorizovani Fenerbahče rezultatom 98:83.

Sa druge strane, novooformljeni italijanski klub Basket Roma, koji sa klupe predvodi Alesandro Magro, još uvek traži pravu formu i defanzivni identitet.

Rimljani su na svom zvaničnom debiju u Seriji A pretrpeli težak poraz na gostovanju Trevizu, gde su primili čak 109 poena (109:94).

Iako je napadački učinak nekadašnjeg centra Crvene zvezde Marka Simonovića (20 poena) bio na visokom nivou, očigledno je da će gosti morati drastično da poprave igru u odbrani ukoliko žele da pariraju raspoloženom turskom timu.

Prema procenama stručnjaka, Bahčešehir važi za jasnog favorita u ovom susretu, pre svega zbog prednosti domaćeg terena, šireg rostera i znatno veće uigranosti u odnosu na italijanskog predstavnika.



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