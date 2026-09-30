ODBRANA U POTPUNOM RASULU! Primili 109 poena od autsajdera, a sada izlaze na megdan moćnom Saletu Đorđeviću!
Košarkaši turskog Bahčešehira dočekaće večeras od 18.00 časova ekipu Basket Rome u utakmici prvog kola Evrokupa, što će ujedno biti i prvi istorijski duel ova dva kluba.
Domaći sastav u ovaj meč ulazi sa velikim ambicijama, koje su dodatno podgrejane dolaskom trofejnog srpskog stručnjaka Aleksandra Đorđevića na klupu, kao i zvučnih evroligaških pojačanja poput reprezentativca Srbije Alekse Avramovića i Isiaha Mikea.
Bahčešehir je već na startu sezone u domaćem prvenstvu pokazao ogroman napadački potencijal, pošto je ubedljivo savladao favorizovani Fenerbahče rezultatom 98:83.
Sa druge strane, novooformljeni italijanski klub Basket Roma, koji sa klupe predvodi Alesandro Magro, još uvek traži pravu formu i defanzivni identitet.
Rimljani su na svom zvaničnom debiju u Seriji A pretrpeli težak poraz na gostovanju Trevizu, gde su primili čak 109 poena (109:94).
Iako je napadački učinak nekadašnjeg centra Crvene zvezde Marka Simonovića (20 poena) bio na visokom nivou, očigledno je da će gosti morati drastično da poprave igru u odbrani ukoliko žele da pariraju raspoloženom turskom timu.
Prema procenama stručnjaka, Bahčešehir važi za jasnog favorita u ovom susretu, pre svega zbog prednosti domaćeg terena, šireg rostera i znatno veće uigranosti u odnosu na italijanskog predstavnika.
NAŠ TIP: D 90,5+ (1.85)
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