Sudije su važan deo kladioničarske računice: Statistika otkriva gde vreba prilika za zaradu

Statistika sudija sve je zanimljiviji alat za kladioce koji žele da pronađu nešto više od klasične analize forme, sastava i rezultata.

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Dok većina gleda ko postiže golove i kako timovi igraju, iskusniji igrači proveravaju i ko će voditi utakmicu. Razlog je jednostavan – sudija može značajno da utiče na tržišta kartona, faulova, pa čak i na konačan ishod.

Najočigledniji primer su kartoni. Ako sudija u proseku pokazuje pet ili šest žutih kartona po utakmici, a linija kladionice je postavljena na 3,5 ili 4,5, njegova statistika postaje važan deo analize. Ali nije dovoljno videti samo prosek. Treba proveriti kako se ponaša u konkretnom takmičenju, koliko kartona pokazuje domaćinima, koliko gostima i da li je znatno stroži u drugom poluvremenu.

Na ovu temu dobar je primer nekadašnji francuski arbitar Mišel Votro, koji je otkrio svoju zanimljivu taktiku za kartone - na samom početku utakmice dodeli žuti karton za prvi kontakt i time uspostavi autoritet, a kasnije dozvoljava i malo grublju igru što je bila karakteristika fudbala krajem osamdesetih kada je Francuz sudio finale EURO 1988, Kupa šampiona 1986, Kupa UEFA 1985 i Interkontinentalnog kupa 1983. godine.

Vezana za kartone je statistika faulova koja je još zanimljivija. Postoje arbitri koji prekidaju igru praktično na svaki kontakt, ali i oni koji dozvoljavaju daleko čvršću igru. Ako se njihov stil poklapa sa karakteristikama timova, otvara se prostor za klađenje na ukupan broj faulova. Utakmica dve ekipe koje igraju agresivno, uz sudiju koji ima nizak prag tolerancije, može biti sasvim drugačija priča od istog meča sa arbitrom koji pušta kontakt.

Posebno zanimljivi mogu biti i podaci o rezultatima. Ako određeni sudija ima neobično visok procenat pobeda domaćih na utakmicama koje je vodio, neki kladioci će to uzeti u obzir prilikom igranja na konačan ishod ili duplu šansu. Međutim, tu je potreban mnogo veći oprez nego kod kartona. Mali broj utakmica lako može da stvori privid trenda koji nema nikakvu stvarnu vrednost.

Zato nije poenta pronaći sudiju koji „uvek deli kartone“ ili kod koga „domaćin nikad ne gubi“. Pravi posao počinje tek kada se taj podatak uporedi sa kvotom.

Ako statistika sugeriše da je neki ishod ili broj kartona verovatniji nego što kladionica podrazumeva svojom ponudom, tek tada postoji potencijalni prostor za zaradu.

Najbolji pristup je zato kombinacija više podataka: prosečan broj kartona i faulova, razdvajanje domaćih i gostujućih ekipa, prvo i drugo poluvreme, konkretno takmičenje i veličina uzorka. Sudiš li jednu utakmicu na osnovu jednog zanimljivog podatka, to je pre svega zanimljivost. Kada više nezavisnih statistika pokazuje u istom smeru, dobija se mnogo ozbiljnija osnova za kladioničarsku analizu.

Suština je u tome da statistika sudija ne predviđa rezultat sama po sebi. Ona može da otkrije faktor koji je prosečnom kladioničaru promakao. A upravo u tim sitnim razlikama između onoga što tržište očekuje i onoga što podaci pokazuju ponekad se traži prednost koja na dug rok može da napravi razliku.