Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

30. 09. 2026. u 09:26

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Manjit Narotra / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

19.00 Đer (Ž) - Ferencvaroš (Ž) |2+ (2.40)

21.00 Samper (Ž) - Hetafe (Ž) |2+ (2.65)

Kvota: 6.36

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