ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Sreda
19.00 Đer (Ž) - Ferencvaroš (Ž) |2+ (2.40)
21.00 Samper (Ž) - Hetafe (Ž) |2+ (2.65)
Kvota: 6.36
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