Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Немања Пејчић

30. 09. 2026. u 12:29

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SPREMILI smo vam veoma interesantan singl.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа за популарну игру прелаза

Foto: AP Photo/Andre Penner

Sreda

18.00 Eritreja - Južna Afrika X-2 (4.10)

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