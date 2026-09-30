POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

LIBEK nema slavu Berlina, Minhena ili Hamburga, ali je nekada bio jedan od najvažnijih i najmoćnijih trgovačkih gradova severne Evrope. Danas njegov stari grad izgleda kao da je ostao zarobljen između srednjeg veka i sadašnjosti. Crvena cigla, visoki crkveni tornjevi, uski prolazi, skrivena dvorišta i čuvena gradska kapija čine ga jednim od onih mesta koja mnogi turisti otkriju tek kada požele da pobegnu od najpoznatijih evropskih gradova.