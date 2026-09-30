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Tip predlaže Evroligu

В.М.

30. 09. 2026. u 18:02

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DANAS se igraju samo dve utakmice, pa smo vam spremili sledeći dubl.

Тип предлаже Евролигу

Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Evroliga

20.05 Makabi - Bešiktaš 2 (2.80)

20.15 Panatinaikos - Asvel 1&+165.5 (2.00)

Ukupna kvota: 5.60

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