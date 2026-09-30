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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

30. 09. 2026. u 12:58

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ZA danas smo vam spremili predloge iz hokeja, košarke i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Sreda

16.00 Jekaterinburg - Lada 1 (1.45)

20.05 Makabi Tel Aviv - Bešiktaš ukupno poena +168.5 (1.43)

21.00 Lion (Ž) - Čelsi (Ž) 1 (1.43)

Kvota: 2.97

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