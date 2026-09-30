KOJE ZEMLJE SU ODUSTALE OD ZIMSKOG RAČUNANJA VREMENA? Ovoje spisak i razlozi za to

ISLAND, Turska, Rusija, Belorusija, Jermenija i Gruzija neke su od zemalja koje su odustale od sezonskog pomeranja sata, a i u većem delu Azije, na Bliskom istoku i u Južnoj Americi vreme se takođe ne menja dva puta godišnje.

Foto: EPA/Ian Longsdon

Island tokom cele godine koristi isto vreme, bez prelaska između letnjeg i zimskog računanja vremena. Turska je 2016. godine prestala da menja sat i od tada koristi stalno vreme, a Rusija, Belorusija, Jermenija i Gruzija takođe su ukinule sezonske promene.

U Evropskoj uniji pitanje ukidanja pomeranja sata razmatrano je godinama. Evropska komisija je 2018. sprovela javne konsultacije u kojima je učestvovalo oko 4,6 miliona ljudi, a oko 84 odsto ispitanika podržalo je ukidanje sezonskog pomeranja vremena.

Komisija je potom predložila ukidanje promene sata od 2019. godine, uz mogućnost da svaka zemlja izabere da li će trajno koristiti letnje ili zimsko računanje vremena. Međutim, članice nisu uspele da postignu dogovor o tome koje bi vreme bilo stalno, pa predlog nije sproveden. Zemlje EU i dalje na proleće prelaze na letnje, a na jesen na zimsko računanje vremena.

U Aziji sezonsko pomeranje vremena ne primenjuju Kina, Indija, Japan, Južna Koreja, Tajland, Vijetnam, Indonezija, Malezija i Singapur. Kina je letnje računanje vremena ukinula 1991. godine.

Na Bliskom istoku sat tokom godine ne menjaju Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Kuvajt i Bahrein. Iran je sezonsko pomeranje ukinuo 2022. godine, a od 2023. više ne menja vreme između leta i zime.

U Južnoj Americi sezonsko računanje vremena ne primenjuju Brazil, Argentina, Kolumbija, Peru i Ekvador. Brazil je letnje računanje vremena ukinuo 2019. godine. U Australiji pravila zavise od države. Novi Južni Vels, Viktorija, Južna Australija, Tasmanija i Teritorija australijske prestonice prelaze na letnje računanje vremena, dok Kvinslend, Zapadna Australija i Severna teritorija ne menjaju sat, preneo je portal "Maariv".

Među razlozima za ukidanje sezonskog pomeranja vremena navode se jednostavnije funkcionisanje svakodnevnog života, izbegavanje problema u računarskim sistemima, transportu i poslovanju, kao i činjenica da u zemljama blizu ekvatora dužina dana tokom godine ne varira značajno.

sputnikportal.rs

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