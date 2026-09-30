Politika

GLAS NARODA JE GLAS BOGA, BRANIĆEMO SVAKI GLAS U SRBIJI Vučić: Ako oni pobede čestitaćemo, a ako mi pobedimo...

В.Н.

30. 09. 2026. u 18:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", naglasio je da "neće ni kap kriv da se prolije na ulicama" nakon izbora.

ГЛАС НАРОДА ЈЕ ГЛАС БОГА, БРАНИЋЕМО СВАКИ ГЛАС У СРБИЈИ Вучић: Ако они победе честитаћемо, а ако ми победимо...

Foto: Printscreen

- Ako oni pobede čestitaćemo, a ako mi pobedimo, da nam vi menjate volju, a to nikome nećemo da dozvolimo. Glas naroda je glas Boga, branićemo svaki glas u Srbiji. Rekli su nam da vode sa 10 posto glasova, 45 prema 35. Evo danas smo došli da ti isti da je 2 posto. Pali ste, a mi porasli u međuvremenu. Smanjilo se sa 10 na 2. Ako slobodarski narod bude razumeo da je ovo odsudna bitka za budućnost Srbije, da biramo da KiM neprihvatimo kao nezavisnu državu, da biramo podršku našem narodu u Republici Srpskoj, nastavak ekonomskog napretka, i ako bduemo diciplinovani, pobedićemo - kaže Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ENERGETSKA TRANZICIJA U SRBIJI: Put ka održivoj budućnosti i zelenoj energiji

ENERGETSKA TRANZICIJA U SRBIJI: Put ka održivoj budućnosti i zelenoj energiji