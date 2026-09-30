GLAS NARODA JE GLAS BOGA, BRANIĆEMO SVAKI GLAS U SRBIJI Vučić: Ako oni pobede čestitaćemo, a ako mi pobedimo...

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", naglasio je da "neće ni kap kriv da se prolije na ulicama" nakon izbora.

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- Ako oni pobede čestitaćemo, a ako mi pobedimo, da nam vi menjate volju, a to nikome nećemo da dozvolimo. Glas naroda je glas Boga, branićemo svaki glas u Srbiji. Rekli su nam da vode sa 10 posto glasova, 45 prema 35. Evo danas smo došli da ti isti da je 2 posto. Pali ste, a mi porasli u međuvremenu. Smanjilo se sa 10 na 2. Ako slobodarski narod bude razumeo da je ovo odsudna bitka za budućnost Srbije, da biramo da KiM neprihvatimo kao nezavisnu državu, da biramo podršku našem narodu u Republici Srpskoj, nastavak ekonomskog napretka, i ako bduemo diciplinovani, pobedićemo - kaže Vučić.